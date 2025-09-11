Член наглядової ради Суспільного В’ячеслав Козак достроково завершив повноваження

11 вересня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення схвалила дострокове припинення повноважень В’ячеслава Козака як члена наглядової ради Суспільного Мовлення.

Пропозицію про завершення роботи подав сам В’ячеслав Козак, який написав відповідну заяву й зазначив власне бажання щодо припинення виконання обов’язків. Отже, його членство в наглядовому органі офіційно завершилося 11 вересня 2025 року.

- Реклама -

Варто зазначити, що В’ячеслав Козак обіймав посаду в наглядовій раді Суспільного понад вісім років. Уперше його обрали в січні 2017 року за квотою депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». Згодом, у лютому 2021 року, його переобрали на новий термін.

Наглядова рада Суспільного Мовлення працює як колегіальний орган управління, що здійснює загальне керівництво діяльністю медіакорпорації. До основних завдань ради належить нагляд за роботою компанії, а також забезпечення її незалежності й дотримання основних засад суспільного мовлення.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Нагадаємо, що 6 серпня наглядова рада Суспільного переобрала Дмитра Козлова членом правління строком на чотири роки.