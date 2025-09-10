Співзасновник Oracle обігнав Маска і став найбагатшою людиною у світі

Співзасновник і технічний директор компанії Oracle Ларрі Еллісон посів перше місце в переліку найбагатших людей планети зі статками в $393 млрд, обійшовши попереднього лідера Ілона Маска. Про це повідомляє Bloomberg.

Статки 81-річного підприємця зросли на $101 млрд лише за одну добу завдяки небаченому досі зростанню вартості акцій Oracle. Компанія зросла на 45% з початку року й оприлюднила оптимістичні прогнози щодо розвитку своїх хмарних сервісів.

Ринок зреагував миттєво. Акції технологічної компанії зросли на 39,7% за один торгівельний день, сягнувши $339,68 за акцію. Таке стрімке зростання за один день стало найбільшим для Oracle з 1992 року.

За даними Reuters, головна причина, що спричинила зростання котирувань, – підвищений попит на хмарні сервіси Oracle від компаній, які розробляють технології штучного інтелекту (ШІ). Особливу роль відіграли угоди з такими провідними ШІ-компаніями, як OpenAI та xAI.

Ці організації готові щороку вкладати сотні мільярдів доларів, щоб забезпечити потрібні обчислювальні потужності. Oracle уклала стратегічні угоди з трьома технологічними велетнями – Amazon, Alphabet і Microsoft, завдяки чому їхні клієнти можуть використовувати Oracle Cloud Infrastructure (OCI) нарівні з нативними сервісами.

Генеральна директорка Oracle Сафра Кац зробила амбітну заяву про плани залучити кількох нових клієнтів із багатомільярдними контрактами в найближчі місяці. Це ще більше посилило впевненість інвесторів у майбутньому компанії.

Ларрі Еллісон, очільник ради директорів і головний технічний директор Oracle, є власником 41% акцій компанії. Завдяки цьому він обійшов у рейтингу найбагатших людей світу Ілона Маска, тоді як його компанія Tesla втратила 13% вартості акцій з початку року.

Маск був найбагатшою людиною планети менш як рік. Він уперше очолив рейтинг мільярдерів у 2021 році, але пізніше поступився першим місцем Джеффу Безосу з Amazon і Бернару Арно, власнику концерну LVMH.