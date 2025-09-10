UARU

Нейромережа Gemini отримала здатність аналізувати аудіофайли

Новини
Google Gemini

Компанія Google додала нову функцію до мобільного додатка штучного інтелекту (ШІ) Gemini. Відтепер нейромережа вміє опрацьовувати аудіозаписи разом зі звичними форматами даних — текстом, зображеннями й відео. Про це повідомляє 9to5Google.

Нова можливість створює численні варіанти практичного використання. Зокрема, ШІ-помічник може складати конспекти нарад, виокремлюючи найважливіші моменти обговорення. Система також вміє стисло переказувати подкасти, відкидаючи зайву інформацію.

Додавання аудіофайлів до розмови з чат-ботом лишається простим. Користувачі можуть завантажувати записи за допомогою кнопки зі знаком плюса, яку використовують для інших типів контенту. В компанії уточнюють, що Gemini працює з найпоширенішими аудіоформатами, зокрема WAV, M4A й MP3.

Зазначимо, що Google запровадила різні обмеження для кожного типу підписки. Користувачі безплатної версії можуть завантажувати файли тривалістю до 10 хвилин. Тоді як передплатники Google AI Pro чи Google AI Ultra мають змогу опрацьовувати записи до двох годин.

Компанія також встановила щоденні обмеження кількості запитів. Користувачі безплатної версії можуть виконувати не більше п’яти операцій з аудіофайлами на день. Це обмеження не стосується власників платних підписок.

Редакція Mediasat
