Компанія Джеффа Безоса відкрила представництво в Україні

Новини
Джефф Безос
Фото: Patrick Semansky/Copyright 2019 The Associated Press

На початку січня 2025 року в Україні офіційно зареєстрували представництво американської компанії TWP Ukraine LLC, кінцевим власником якої є засновник Amazon та космічної компанії Blue Origin Джефф Безос. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дані офіційних реєстрів.

Представництво розмістилося в столиці, у діловому центрі поблизу Київського апеляційного суду. Українське відділення очолив адвокат Максим Васильович Махиня, пов’язаний з юридичною й патентною фірмою «Грищенко та Партнери».

Відповідно до реєстраційних документів, головними напрямами діяльності представництва стануть надання інформаційних послуг і робота як інформаційної агенції. Така спеціалізація може вказувати на зацікавленість компанії в розвитку проєктів у галузі штучного інтелекту (ШІ) й аналітики даних в українському та східноєвропейському регіоні.

Материнська компанія зареєстрована в місті Вілмінгтон, штат Делавер. Цей штат здавна приваблює бізнесменів для реєстрації компаній завдяки вигідному оподаткуванню та простим процедурам створення підприємств.

Штаб-квартира TWP Ukraine LLC міститься в будівлі, де працює Corporation Trust Center – філія нідерландської корпорації Wolters Kluwer. Ця організація надає юридичні адреси й виступає реєстраційним представником для сотень тисяч компаній у всьому світі. За даними з відкритих джерел, станом на 2012 рік за цією адресою зареєстрували щонайменше 285 тисяч різних бізнес-структур.

Окремої уваги заслуговує структура власності нового представництва. За офіційними даними, 99,9% статутного капіталу належить американському підприємцю-мільярдеру Джеффрі Престону Безосу. Дата реєстрації компанії — 30 жовтня 2024 року, про що свідчить запис у державному реєстрі за номером 7684965.

Поява представництва в Україні може бути пов’язана з планами розширення діяльності у сфері збирання й аналізу даних про ринки Східної Європи, дослідження споживчих тенденцій і моделей поведінки користувачів. ШІ-технології в цьому контексті можуть стати основним інструментом для опрацювання великих обсягів інформації.

Відкриття представництва компанії такого рівня може свідчити про зростання інтересу світових технологічних велетнів до українського ринку та сприятиме подальшому розвитку ІТ-галузі в країні.

Віталій Мосейчук
Віталій Мосейчук
Головний редактор інтернет-видання Mediasat.INFO
