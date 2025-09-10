Google визнала швидкий занепад відкритого інтернету

Технологічний гігант Google уперше офіційно визнав стрімке погіршення стану відкритого інтернету. Компанія зробила цю заяву в судовому документі під час антимонопольного позову щодо її панування на ринку рекламних технологій. Google використовує такий аргумент проти вимоги американського Міністерства юстиції примусово розділити її рекламний бізнес. Як повідомляє The Verge, ця позиція повністю суперечить попереднім публічним заявам керівництва компанії.

Міністерство юстиції США наполягає на розділенні рекламних підрозділів Google, щоб покінчити з монополією на ринку рекламних технологій. У відповідь компанія застерігає: такі кроки можуть ще більше прискорити занепад «відкритого вебу». Представники Google стверджують, що це заподіює серйозної шкоди видавцям, котрі покладаються на доходи від банерної реклами.

Водночас корпорація вказує на докорінні зміни в рекламній галузі. Зокрема, швидко зростає популярність Connected TV (підключеного телебачення) та retail media (реклами в роздрібній торгівлі). Окрім цього, технології штучного інтелекту суттєво впливають на всі ділянки ринку рекламних технологій.

Нинішня заява різко контрастує з попередніми публічними коментарями топкерівників Google. Генеральний директор Сундар Пічаї неодноразово стверджував, що «вебвидання залишаються живими». Так само віцепрезидент із пошуку Нік Фокс наполягав на тому, що «веб демонструє активне зростання».

Керівниця підрозділу Google Search Ліз Рейд також публічно запевняла про стабільність становища. Після запуску функції AI Overviews вона заявляла, що обсяги кліків на зовнішні сайти залишаються «відносно стабільними». За її словами, пошукова система щодня спрямовує «мільярди кліків» на різноманітні вебресурси.

Однак дійсність виявляється зовсім іншою. Багато видавців і незалежних творців контенту фіксують суттєве падіння відвідуваності. Головними причинами такого спаду стали оновлення алгоритмів Google Search та наростальна популярність ШІ-чатботів. Ці інструменти утримують користувачів у межах пошукової системи, не спрямовуючи їх на зовнішні ресурси.

Представниця Google Джекі Берте спробувала пояснити ситуацію в коментарі виданню. За її словами, цитату з судового подання «вихопили з контексту», і вона стосується виключно реклами у відкритому вебі. Берте наголошує, що заява не торкається загального стану інтернету.

Водночас компанія констатує об’єктивні тенденції ринку. Інвестиції в нові рекламні формати, зокрема Connected TV і retail media, демонструють активне зростання. Ці сегменти поступово компенсують скорочення доходів від традиційної банерної реклами у відкритому вебі.