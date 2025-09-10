Формула DVL: як Датагруп, Volia та lifecell за рік побудували єдину екосистему

Група компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell) підбила підсумки першого року після об’єднання трьох телекомунікаційних операторів. За цей період компанія реалізувала масштабні проєкти з модернізації інфраструктури та досягла значного зростання фінансових показників.

Підвищення операційної ефективності

Найбільший внесок у розвиток об’єднаної групи забезпечив мобільний оператор lifecell. Протягом першого півріччя 2025 року його прибутковість збільшилася на 30% порівняно з другим півріччям 2024-го. Такого результату вдалося досягти завдяки зростанню доходів від основних послуг та успішній кампанії з перенесення номерів. Остання тривала з грудня по лютий і принесла компанії понад 200 тисяч нових користувачів.

При цьому активна абонентська база оператора залишилася стабільною на рівні 9,6 мільйона користувачів. Водночас середній дохід на одного абонента (ARPU) продемонстрував зростання на 11,6% рік до року, досягнувши 132,8 гривні. Такі показники свідчать про ефективність обраної стратегії розвитку.

З моменту початку інтеграції компаній маржа EBITDA lifecell збільшилася на 7 процентних пунктів. У другому кварталі 2025 року цей показник досяг 58,4%. Такого результату вдалося досягти завдяки об’єднанню інфраструктур компаній групи та оптимізації витрат на їх обслуговування.

Модернізація мережі

Важливим кроком стало підключення 450 базових станцій lifecell до високошвидкісної оптоволоконної мережі «Датагруп». Це забезпечило пропускну здатність до 10 Гбіт/с на кожну станцію. Як наслідок, покращилася якість зв’язку та збільшився обсяг передачі даних між базовими станціями та ядром мережі. До кінця 2025 року компанія планує під’єднати загалом 800 станцій.

Паралельно оператор провів оптимізацію частотного ресурсу. У більшості областей України смугу для 4G у діапазоні 2100 МГц було розширено з 10 до 15 МГц. Це дозволило підвищити середню швидкість мобільного інтернету приблизно на 30%.

У 2025 році lifecell завершив комплексну модернізацію своєї мережі в Києві. Оновлення охопило понад 700 базових станцій. Результатом стало зростання покриття на 23% та підвищення швидкості завантаження даних на 29%. Додатково вдалося знизити затримку сигналу на 58%. Завдяки цим покращенням понад мільйон абонентів у столиці отримали швидший і стабільніший зв’язок.

Енергонезалежність як пріоритет

Окрему увагу DVL приділяє забезпеченню енергонезалежності телекомунікаційної інфраструктури. Група продовжила масштабне будівництво енергоефективної GPON-мережі, яке Volia розпочала у травні 2024 року. За перший рік реалізації проєкту доступ до високошвидкісного інтернету отримали понад 346 тисяч квартир у різних містах України. До кінця 2025 року планується досягти 60% покриття технологією у містах, де триває модернізація.

Значні інвестиції були спрямовані на підвищення стійкості мобільної мережі. З початку масових відключень електроенергії lifecell закупив 48 тисяч літієвих акумуляторів (48V, 100 Ah). На сьогодні встановлено понад 43 тисячі з них. Таким чином, 98% базових станцій lifecell забезпечені джерелами живлення, які здатні підтримувати безперебійну роботу обладнання до 10 годин під час знеструмлень.

Нові технології

У рамках підготовки до відключення 3G і переходу на нові технології lifecell активно впроваджував VoLTE (Voice over LTE). Протягом року кількість користувачів цієї технології значно зросла. На сьогодні VoLTE доступна для понад 3,8 мільйона абонентів оператора.

Розвиток конвергентних сервісів

Стратегічною метою DVL є створення єдиної екосистеми послуг. У цій екосистемі клієнт зможе отримати всі комунікаційні сервіси в одному пакеті. Першим кроком у цьому напрямку став запуск конвергентного тарифу «Лайфсет M». Він поєднав телебачення, мобільний та фіксований інтернет.

Згодом лінійку було розширено новими опціями «Лайфсет S», «Лайфсет L» та «Лайфсет XL». Це зробило конвергентні сервіси доступними для ширшої аудиторії з різними потребами. 1 вересня 2025 року стартувала послуга «Домашній інтернет lifecell». Абоненти оператора отримали можливість підключати домашній інтернет за вигідною ціною до популярних тарифних планів, якими вже користуються.

На початку поточного року також відбувся ребрендинг Volia TV у lifecell TV.

Соціальна відповідальність

Окрім розвитку бізнесу та інновацій, DVL приділяє особливу увагу суспільній місії. В умовах війни компанії групи активно підтримують Україну та громадян. Допомога охоплює широкий спектр напрямків: від підтримки дітей, які втратили батьків через війну, до евакуації важкопоранених військових. Станом на червень 2025 року загальна сума допомоги перевищила 483 мільйони гривень.

Група компаній DVL об’єднує бренди електронних комунікацій Датагруп, Volia і lifecell. У вересні 2024 року NJJ Holding під керівництвом французького інвестора Ксав’є Ніеля завершив придбання цих компаній. Об’єднана група є роботодавцем для понад 5000 професіоналів та обслуговує близько 11 мільйонів клієнтів у сегментах B2C, B2B та B2G.