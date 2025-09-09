UARU

UARU

У Сербії стартував аукціон із розподілу 5G-частот

НовиниТелеком
5G

Сербський регуляторний орган електронних комунікацій та поштових послуг (RATEL) розпочав аукціон для надання індивідуальних дозволів на користування радіочастотним спектром. Торги стосуються діапазонів 700 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц та 3500 МГц у всій країні, повідомляє видання eKapija.

Регулятор встановив початкову ціну мінімального частотного пакета у розмірі 100 млн євро. Зацікавлені учасники мають змогу подавати заявки до 20 жовтня 2025 року. Водночас конкурсну документацію вартістю 10 000 євро треба придбати до 15 вересня 2025 року.

- Реклама -

Регулятор допускає до участі в аукціоні лише операторів, які відповідають певним критеріям. Компанії-кандидати повинні мати понад 1,5 млн абонентів станом на 31 грудня 2024 року. Ще одна вимога — виторг не менший за 300 млн євро у 2024 році.

Крім того, учасники повинні укласти угоду про національний роумінг для наявних мереж GSM і IMT, якщо їх немає в реєстрі RATEL. Ці обмеження мають забезпечити участь лише досвідчених гравців ринку мобільного зв’язку.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Переможців аукціону визначатимуть за найвищою пропозицією для мінімального частотного пакета. Учасники платитимуть у два етапи сербськими динарами за середнім курсом Національного банку Сербії на час розрахунків.

Конкурсну документацію можна отримати в белградському офісі RATEL після внесення відповідної плати. Цей крок офіційно переводить розподіл ліцензій з етапу публічних консультацій до етапу обов’язкового аукціону.

Початок тендеру знаменує початок змагання за право запуску п’ятого покоління мобільного зв’язку в Сербії.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

SpaceX Ілона Маска придбала радіочастотний спектр EchoStar

SpaceX уклала угоду з EchoStar Corporation про придбання ліцензій на радіочастотний спектр вартістю 17 мільярдів доларів.
Новини

Експерти розрахували вартість підключення до інтернету всіх жителів Землі

Міжнародний союз електрозв'язку оприлюднив розрахунки щодо фінансових витрат, необхідних для забезпечення доступу до інтернет-мережі всіх жителів планети.
Новини

Латвійський оператор Bite відключить 3G у кількох регіонах країни

Латвійський оператор мобільного зв'язку Bite Latvija відключить мережу 3G у кількох краях країни. Відключення відбудеться вночі з 16 на 17 вересня.
Новини

В Україні запрацювала державна онлайн-платформа AI-ініціатив

Міністерство цифрової трансформації відкрило доступ до унікальної онлайн-платформи, що об'єднує всі національні проєкти у сфері штучного інтелекту.
Новини

Tele2 здійснює поетапне вимкнення 3G-мережі в столичному регіоні Естонії

Наразі компанія демонтує застаріле обладнання у найгустіше заселених районах країни — протягом вересня поетапно буде відключено близько 40% мережі 3G у Таллінні та регіоні Харьюмаа.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати