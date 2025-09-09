У Сербії стартував аукціон із розподілу 5G-частот

Сербський регуляторний орган електронних комунікацій та поштових послуг (RATEL) розпочав аукціон для надання індивідуальних дозволів на користування радіочастотним спектром. Торги стосуються діапазонів 700 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц та 3500 МГц у всій країні, повідомляє видання eKapija.

Регулятор встановив початкову ціну мінімального частотного пакета у розмірі 100 млн євро. Зацікавлені учасники мають змогу подавати заявки до 20 жовтня 2025 року. Водночас конкурсну документацію вартістю 10 000 євро треба придбати до 15 вересня 2025 року.

- Реклама -

Регулятор допускає до участі в аукціоні лише операторів, які відповідають певним критеріям. Компанії-кандидати повинні мати понад 1,5 млн абонентів станом на 31 грудня 2024 року. Ще одна вимога — виторг не менший за 300 млн євро у 2024 році.

Крім того, учасники повинні укласти угоду про національний роумінг для наявних мереж GSM і IMT, якщо їх немає в реєстрі RATEL. Ці обмеження мають забезпечити участь лише досвідчених гравців ринку мобільного зв’язку.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Переможців аукціону визначатимуть за найвищою пропозицією для мінімального частотного пакета. Учасники платитимуть у два етапи сербськими динарами за середнім курсом Національного банку Сербії на час розрахунків.

Конкурсну документацію можна отримати в белградському офісі RATEL після внесення відповідної плати. Цей крок офіційно переводить розподіл ліцензій з етапу публічних консультацій до етапу обов’язкового аукціону.

Початок тендеру знаменує початок змагання за право запуску п’ятого покоління мобільного зв’язку в Сербії.