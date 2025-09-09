UARU

Суд відкрив провадження про банкрутство мережі електроніки Eldorado.ua

Ельдорадо
Фото: rau.ua

3 вересня 2025 року Господарський суд міста Києва відкрив провадження про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Дієса», яке керує мережею магазинів електроніки Eldorado.ua. Кредитори мають 30 днів на подання заяв з вимогами до боржника. Про це йдеться в повідомленні на сайті Верховного суду.

Таке рішення завершило дворічну історію спроб компанії уникнути банкрутства шляхом реструктуризації боргів. У вересні 2023 року керівництво Eldorado.ua оголосило про початок досудової санації й водночас подало позов до Російської Федерації на понад 1 мільярд гривень за відшкодування збитків від військової агресії.

Тоді представники компанії наголошували на небезпеці банкрутства для всіх учасників процесу. Вони попереджали, що така процедура звужує можливості незабезпечених кредиторів на справедливе відшкодування заборгованості. Наприкінці вересня 2023 року кредитори схвалили план реструктуризації мільярдного боргу.

Однак суд зрештою скасував санаційні плани компанії. Головним доводом стала невизначеність умов отримання компенсації від Росії, що створювало додаткові ризики для кредиторів і робило умови санації заздалегідь невигідними.

За рішенням суду розпорядником майна ТОВ «Дієса» призначено арбітражного керуючого Івана Бандуру. Він координуватиме процедуру банкрутства й управління активами компанії.

Варто зазначити, що мережа Eldorado.ua значно скоротилася за останні роки. Якщо в грудні 2021 року компанія мала 129 торгових точок, то до серпня 2023 року їх кількість зменшилася вдвічі. Протягом 2022 року мережа втратила близько сорока магазинів через економічні виклики воєнного часу.

