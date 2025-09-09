UARU

Стефанчук підписав постанову про відновлення прямих трансляцій засідань Верховної Ради

Верховна Рада

Голова парламенту Руслан Стефанчук підписав постанову про повернення телевізійних трансляцій діяльності Верховної Ради (ВР). Про це повідомив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у соцмережі Facebook.

«Трансляції засідань Верховної Ради України офіційно повертаються! Постанову про відновлення трансляцій Верховної Ради підписав Голова ВР Руслан Стефанчук», – написав народний депутат. Він також подякував за плідний діалог та ухвалене рішення, а окремо – колегам по парламенту, які підтримали цю ініціативу.

За словами депутата, втілення рішення в життя розпочнеться найближчим часом. Телеканал «Рада» поновить пряме висвітлення парламентських засідань 16 вересня цього року.

Це рішення стало природним продовженням раніше ухваленої постанови. 4 вересня Верховна Рада ухвалила документ «Про деякі питання висвітлення діяльності Верховної Ради України дев’ятого скликання». Саме цей нормативний акт створив правову основу для повернення прямого телевізійного мовлення парламентських дебатів на спеціалізованому телеканалі «Рада».

Новини

Apple представила флагманський годинник Watch Ultra 3 з 5G і супутниковим зв’язком

Apple представила нове покоління флагманських розумних годинників Apple Watch Ultra 3 з підтримкою супутникового зв'язку, мереж 5G та найбільшим екраном в історії лінійки.
Новини

Суд відкрив провадження про банкрутство мережі електроніки Eldorado.ua

Господарський суд міста Києва відкрив провадження про банкрутство ТОВ «Дієса», яке керує мережею магазинів електроніки Eldorado.ua.
Новини

Нові моделі Tesla Model Y оснастять 5G-модемом зі швидкістю завантаження до 2,4 Гбіт/с

Американська компанія Tesla розробляє новий 5G-модем для моделі Model Y випуску 2026 року. Зараз пристрій проходить сертифікацію у FCC.
Новини

SpaceX Ілона Маска придбала радіочастотний спектр EchoStar

SpaceX уклала угоду з EchoStar Corporation про придбання ліцензій на радіочастотний спектр вартістю 17 мільярдів доларів.
Новини

У Сербії стартував аукціон із розподілу 5G-частот

Торги стосуються надання індивідуальних дозволів на користування радіочастотним спектром у діапазонах 700 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц та 3500 МГц
