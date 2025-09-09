Стефанчук підписав постанову про відновлення прямих трансляцій засідань Верховної Ради

Голова парламенту Руслан Стефанчук підписав постанову про повернення телевізійних трансляцій діяльності Верховної Ради (ВР). Про це повідомив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у соцмережі Facebook.

«Трансляції засідань Верховної Ради України офіційно повертаються! Постанову про відновлення трансляцій Верховної Ради підписав Голова ВР Руслан Стефанчук», – написав народний депутат. Він також подякував за плідний діалог та ухвалене рішення, а окремо – колегам по парламенту, які підтримали цю ініціативу.

За словами депутата, втілення рішення в життя розпочнеться найближчим часом. Телеканал «Рада» поновить пряме висвітлення парламентських засідань 16 вересня цього року.

Це рішення стало природним продовженням раніше ухваленої постанови. 4 вересня Верховна Рада ухвалила документ «Про деякі питання висвітлення діяльності Верховної Ради України дев’ятого скликання». Саме цей нормативний акт створив правову основу для повернення прямого телевізійного мовлення парламентських дебатів на спеціалізованому телеканалі «Рада».