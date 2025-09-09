UARU

SpaceX Ілона Маска придбала радіочастотний спектр EchoStar

SpaceX уклала угоду з EchoStar Corporation про придбання ліцензій на радіочастотний спектр вартістю 17 мільярдів доларів. Ця угода стане найбільшою інвестицією компанії Ілона Маска в розвиток супутникової мережі Starlink і розширення можливостей мобільного зв’язку. Про це повідомляє Reuters.

Умови угоди передбачають 8,5 мільярда доларів готівкою й акції SpaceX на 8,5 мільярда доларів. Крім того, космічна компанія фінансуватиме виплати відсотків за борги EchoStar у розмірі близько 2 мільярдів доларів до листопада 2027 року.

SpaceX придбає ліцензії на спектр AWS-4 і H-блок, які належать компанії Чарльза Ергена. Ці частотні діапазони дають змогу SpaceX суттєво розширити можливості своєї супутникової мережі у сфері п’ятого покоління мобільного зв’язку (5G).

Абоненти Boost Mobile, що належить EchoStar, отримають доступ до революційної послуги Starlink Direct to Cell. Ця технологія забезпечуватиме супутниковий зв’язок у віддалених регіонах, де традиційні мережі стільникового зв’язку недоступні.

Придбання частотних ліцензій дасть змогу SpaceX розпочати виробництво й запуск модернізованих супутників із лазерними каналами зв’язку. За словами компанії, це збільшить пропускну здатність мережі «більш ніж у 100 разів». Президент SpaceX Гвінн Шотвелл зазначила, що угода допоможе «ліквідувати мобільні мертві зони в усьому світі».

Оголошення угоди спричинило значні коливання на американських фондових ринках. Акції EchoStar зросли на 19%, досягнувши піка у 64% під час торгів до офіційного відкриття ринку в понеділок. Водночас котирування провідних телекомунікаційних операторів AT&T, T-Mobile і Verizon знизилися на 2-3%.

Угода відбувається на тлі стрімкого зростання попиту на мобільні дані у Сполучених Штатах. Від 2020 року SpaceX запустила понад 8000 супутників Starlink, будуючи глобальну супутникову мережу. Близько 600 із них призначені спеціально для прямого зв’язку з мобільними пристроями й отримали назву «вежі стільникового зв’язку в космосі».

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
