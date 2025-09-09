UARU

UARU

Нові моделі Tesla Model Y оснастять 5G-модемом зі швидкістю завантаження до 2,4 Гбіт/с

Новини
Tesla Model Y

Американська компанія Tesla розробляє новий 5G-модем для моделі Model Y випуску 2026 року. Зараз пристрій проходить сертифікацію у Федеральній комісії з питань зв’язку США (FCC). За інформацією Notebookcheck, новий модем забезпечить значно вищі швидкості передачі даних порівняно з попередніми поколіннями.

Модем під назвою Quectel AG555QGL продемонструє істотне покращення характеристик підключення. Пристрій здатний забезпечити швидкість завантаження до 2,4 Гбіт/с у мережах 5G та до 1,6 Гбіт/с у мережах LTE. Ці показники кардинально перевершують можливості попередніх модемів 4G, які забезпечували максимальну швидкість лише до 100 Мбіт/с.

- Реклама -

Технічні характеристики нового модему демонструють його надійність та універсальність. Пристрій розрахований на роботу в екстремальних температурних умовах від -40°C до +85°C. Це дозволить забезпечити стабільне підключення незалежно від кліматичних умов експлуатації автомобіля.

Компанія планує запровадити різні варіанти підключення для власників автомобілів. Tesla пропонуватиме два варіанти сервісу: стандартне підключення без додаткової плати та преміумпакет вартістю 9,99 долара щомісячно або 99 доларів щорічно. Преміумваріант включатиме розширені функціональні можливості для користувачів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Власники нових преміуммоделей Tesla отримають додаткові переваги. Автомобілі Model S та Model X випуску 2026 року отримають безплатну підписку на преміумсервіс. Водночас власники попередніх поколінь автомобілів зможуть скористатися альтернативними методами покращення швидкості інтернету.

У каталозі запчастин Tesla новий модем отримав позначення «TELEMATICS CONTROL UNIT TCU — GEN II». Поки що залишається невизначеним питання можливості модернізації старих моделей автомобілів, як це відбувалося під час переходу з технології 3G на 4G.

Перехід на 5G дозволить компанії Tesla значно поліпшити якість роботи своїх цифрових сервісів. Зокрема, компанія розраховує на підвищення стабільності підключення для штучного інтелекту AI-Grok та систем відеоспостереження Sentry Mode і Dog Mode. Ці покращення мають забезпечити більш надійну та швидку роботу всієї екосистеми цифрових послуг автовиробника.

- Реклама -
  • Позначки
  • 5G

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Стефанчук підписав постанову про відновлення прямих трансляцій засідань Верховної Ради

Голова парламенту Руслан Стефанчук підписав рішення про повернення телевізійних трансляцій діяльності Верховної Ради (ВР).
Новини

Apple представила флагманський годинник Watch Ultra 3 з 5G і супутниковим зв’язком

Apple представила нове покоління флагманських розумних годинників Apple Watch Ultra 3 з підтримкою супутникового зв'язку, мереж 5G та найбільшим екраном в історії лінійки.
Новини

Суд відкрив провадження про банкрутство мережі електроніки Eldorado.ua

Господарський суд міста Києва відкрив провадження про банкрутство ТОВ «Дієса», яке керує мережею магазинів електроніки Eldorado.ua.
Новини

SpaceX Ілона Маска придбала радіочастотний спектр EchoStar

SpaceX уклала угоду з EchoStar Corporation про придбання ліцензій на радіочастотний спектр вартістю 17 мільярдів доларів.
Новини

У Сербії стартував аукціон із розподілу 5G-частот

Торги стосуються надання індивідуальних дозволів на користування радіочастотним спектром у діапазонах 700 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц та 3500 МГц
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати