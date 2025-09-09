Нові моделі Tesla Model Y оснастять 5G-модемом зі швидкістю завантаження до 2,4 Гбіт/с

Американська компанія Tesla розробляє новий 5G-модем для моделі Model Y випуску 2026 року. Зараз пристрій проходить сертифікацію у Федеральній комісії з питань зв’язку США (FCC). За інформацією Notebookcheck, новий модем забезпечить значно вищі швидкості передачі даних порівняно з попередніми поколіннями.

Модем під назвою Quectel AG555QGL продемонструє істотне покращення характеристик підключення. Пристрій здатний забезпечити швидкість завантаження до 2,4 Гбіт/с у мережах 5G та до 1,6 Гбіт/с у мережах LTE. Ці показники кардинально перевершують можливості попередніх модемів 4G, які забезпечували максимальну швидкість лише до 100 Мбіт/с.

- Реклама -

Технічні характеристики нового модему демонструють його надійність та універсальність. Пристрій розрахований на роботу в екстремальних температурних умовах від -40°C до +85°C. Це дозволить забезпечити стабільне підключення незалежно від кліматичних умов експлуатації автомобіля.

Компанія планує запровадити різні варіанти підключення для власників автомобілів. Tesla пропонуватиме два варіанти сервісу: стандартне підключення без додаткової плати та преміумпакет вартістю 9,99 долара щомісячно або 99 доларів щорічно. Преміумваріант включатиме розширені функціональні можливості для користувачів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Власники нових преміуммоделей Tesla отримають додаткові переваги. Автомобілі Model S та Model X випуску 2026 року отримають безплатну підписку на преміумсервіс. Водночас власники попередніх поколінь автомобілів зможуть скористатися альтернативними методами покращення швидкості інтернету.

У каталозі запчастин Tesla новий модем отримав позначення «TELEMATICS CONTROL UNIT TCU — GEN II». Поки що залишається невизначеним питання можливості модернізації старих моделей автомобілів, як це відбувалося під час переходу з технології 3G на 4G.

Перехід на 5G дозволить компанії Tesla значно поліпшити якість роботи своїх цифрових сервісів. Зокрема, компанія розраховує на підвищення стабільності підключення для штучного інтелекту AI-Grok та систем відеоспостереження Sentry Mode і Dog Mode. Ці покращення мають забезпечити більш надійну та швидку роботу всієї екосистеми цифрових послуг автовиробника.