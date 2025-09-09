Apple представила флагманський годинник Watch Ultra 3 з 5G і супутниковим зв’язком

Американська корпорація Apple представила нове покоління флагманських розумних годинників Apple Watch Ultra 3 з підтримкою супутникового зв’язку, мереж 5G та найбільшим екраном в історії лінійки. Компанія Apple повідомляє, що новинку можна передзамовити вже сьогодні.

Головною новинкою моделі став збільшений дисплей. Інженери Apple створили найбільший екран для розумних годинників компанії, використовуючи передову технологію Low Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO3) й ширококутні органічні світлодіодні панелі (OLED). Завдяки цьому технологічному проривові вдалося зменшити рамки навколо екрана на 24 відсотки й водночас зберегти звичні габарити корпусу.

- Реклама -

Компанія також удосконалила функцію Always-on Display. Тепер екран оновлюється кожну секунду замість колишньої хвилинної періодичності, тож користувачі бачать рух секундної стрілки, не піднімаючи руки.

Автономність роботи також істотно зросла. Apple Watch Ultra 3 працюють до 42 годин у звичайному режимі. У режимі економії енергії цей час сягає 72 годин. Особливо вражають тривалі тренування з увімкненим Global Positioning System (GPS) – в економному режимі годинник працює до 20 годин, повноцінно відстежуючи серцевий ритм. Лише п’ятнадцять хвилин швидкої зарядки дають дванадцять годин роботи.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Найбільш інноваційною функцією стала інтеграція супутникового зв’язку. Ця технологія дає користувачам змогу надсилати екстрені повідомлення, спілкуватися з контактами й передавати інформацію про своє місцеперебування навіть без стільникового покриття чи Wi-Fi мережі.

Система автоматично встановлює зв’язок з екстреними службами, коли виявляє автомобільну аварію або сильне падіння, особливо якщо користувач утрачає свідомість і перебуває поза зоною покриття мобільних мереж. Крім того, з’явилася можливість надсилати звичайні текстові повідомлення, емодзі й функцію Tapbacks контактам, із якими велося листування протягом останніх тридцяти днів.

Щоб реалізувати супутниковий зв’язок, Apple повністю переробила радіомодуль та антенну систему. Нова антена має подвоєну потужність сигналу, що забезпечує стабільний зв’язок із супутниками на висоті понад 1280 кілометрів.

Моделі з підтримкою стільникового зв’язку отримали сумісність зі стандартом 5G. Це прискорює завантаження музичного контенту, подкастів і мобільних додатків. Компанія впровадила новий алгоритм, який одночасно використовує обидві антени при слабкому сигналі, підвищуючи стабільність з’єднання.

У сфері охорони здоров’я з’явилися нові діагностичні можливості. Годинник дістав функцію виявлення ознак хронічної артеріальної гіпертензії через аналіз реакції кровоносних судин на серцеві скорочення протягом тридцятиденних періодів спостереження. Apple оцінює, що ця функція може допомогти діагностувати понад мільйон людей із невиявленою гіпертонією протягом першого року використання.

- Реклама -

Система відстеження сну також змінилася на краще. Тепер вона містить комплексну «оцінку якості сну», яка враховує тривалість відпочинку, регулярність засинання, частоту нічних пробуджень і час, проведений у кожній фазі сну. Ці параметри відповідають рекомендаціям провідних медичних організацій, що займаються проблемами сну.

Apple Watch Ultra 3 будуть доступні у корпусах із натурального й чорного титану. Компанія також представила нові варіанти ремінців, зокрема Trail Loop зі сітловідбивальними краями, а також оновлені кольорові рішення для моделей Ocean Band та Alpine Loop.

Рекомендована роздрібна ціна становить 800 доларів США, що дорівнює приблизно 33 тисячам гривень за курсом на 9 вересня 2025 року. Офіційні продажі й відвантаження розпочнуться у п’ятницю, 19 вересня.