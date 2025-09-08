В Україні запрацювала державна онлайн-платформа AI-ініціатив

Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифра) відкрило доступ до унікальної онлайн-платформи, що об’єднує всі національні проєкти у сфері штучного інтелекту (ШІ або АІ). Цей цифровий ресурс стає єдиним вікном для всіх AI-ініціатив у державі. Про це повідомляється на сайті Мінцифри.

Нова платформа об’єднує всі ключові AI-проєкти, корисні документи, актуальні новини та можливості у сфері штучного інтелекту. Вона надає прямий доступ до AI-трансформації країни для широкого кола користувачів. До них належать представники бізнес-спільноти, державних установ, академічних та освітніх закладів, а також міжнародні партнери. Ця ініціатива відкриває нові горизонти для розвитку технологічного сектору України.

Амбітні плани держави у сфері ШІ мають конкретні часові рамки та цілі. «Наша мета — увійти до трійки найкращих країн світу за рівнем розвитку та впровадження AI до 2030 року», — заявив Олександр Борняков, заступник міністра в Міністерстві цифрової трансформації України. Він також підкреслив, що команда продовжує роботу над українською великою мовною моделлю (LLM), запустила Дія.AI на відкрите бета-тестування та формує національну стратегію розвитку ШІ.

Функціонал платформи охоплює різноманітні потреби користувачів. Кожен відвідувач матиме змогу отримати доступ до актуальних рекомендацій та практичних інструментів використання ШІ у різних галузях. Окрім цього, платформа надає можливість долучитися до провідного комітету зі ШІ при Мінцифрі та взяти участь у формуванні стратегії до 2030 року. Користувачі також зможуть ознайомитися з компаніями, що долучилися до регулювання ШІ, та дізнатися про AI-ком’юніті в Україні.

Особливі можливості створені для стартап-екосистеми через проєкт SandBox. Цей інструмент дозволяє компаніям тестувати свої ШІ-рішення у безпечному середовищі та перевіряти їх відповідність міжнародним стандартам. При цьому держава готова надавати підтримку в ключових технологічних напрямах: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech та EdTech.

Платформа також презентує досягнення WINWIN AI CoE — першого в Україні Центру передового досвіду з розробки й інтеграції штучного інтелекту. Відвідувачі зможуть ознайомитися з AI-продуктами центру та познайомитися з провідними візіонерами та найсильнішими командами у сфері AI.

Доступ до всіх можливостей нової державної платформи штучного інтелекту відкритий за посиланням.

Цей крок доповнює інші масштабні AI-ініціативи відомства. Нагадаємо, Мінцифра разом з «Київстар» розпочали створення власної великої мовної моделі (LLM) для державних установ і бізнесу. Проєкт покликаний забезпечити технологічний суверенітет України у сфері ШІ та створити безпечні AI-рішення, адаптовані до особливостей української мови та культури.