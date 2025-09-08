Tele2 здійснює поетапне вимкнення 3G-мережі в столичному регіоні Естонії

Естонський оператор мобільного зв’язку Tele2 поступово закриває мережу третього покоління. Наразі компанія демонтує застаріле обладнання у найгустіше заселених районах країни — протягом вересня поетапно буде відключено близько 40% мережі 3G у Таллінні та регіоні Харьюмаа. Як повідомляє пресслужба Tele2, вивільнені частоти компанія спрямує на розвиток мереж четвертого й п’ятого поколінь.

Технологічний директор компанії Танел Саррі пояснив стратегічне значення цього кроку для найгустіше заселених територій Естонії. За його словами, мешканці столичного регіону висувають високі вимоги до якості телекомунікаційних послуг, передовсім до швидкості передавання даних і стабільності зв’язку.

«Наші абоненти звикли мати безперебійний доступ до послуг будь-коли й будь-де. Саме тому ми постійно модернізуємо нашу мережу», — зазначив Танел Саррі. Він підкреслив, що технології 3G уже не задовольняють зростальні потреби користувачів у високошвидкісному інтернеті та якісному голосовому зв’язку.

Оператор здійснює поетапне відключення застарілого обладнання за встановленим графіком. Перший етап відбувся 4 вересня, коли 3G-покриття вимкнули у західних районах Таллінна та Харьюмаа. Другий етап відбудеться 18 вересня — тоді відключать мережу у центральній і східній частинах столиці, а також у східних районах регіону.

Найбільше це торкнеться власників застарілих пристроїв, які підтримують лише технології третього покоління. Після завершення демонтажу 3G такі модеми й маршрутизатори стануть непридатними для роботи у мережі Tele2. Водночас більшість абонентів оператора вже користується сучасним обладнанням четвертого та п’ятого поколінь.

Для голосових викликів компанія радить перейти на технологію Voice over Long Term Evolution (VoLTE), яка забезпечує вищу якість зв’язку та швидше встановлення з’єднання порівняно з 3G. Ця послуга працює у мережах 4G і надає користувачам кращий досвід спілкування.

Технологічний директор заспокоїв власників старих телефонів, зазначивши, що збережеться альтернативний спосіб зв’язку. Абоненти зможуть телефонувати через мережу другого покоління (2G), яка працюватиме й після припинення роботи 3G-мережі.

Крім того, оператор радить увімкнути Voice over Wi-Fi (VoWiFi) — технологію, що дозволяє телефонувати через бездротове інтернет-з’єднання, коли мобільна мережа недоступна. Щодо інтернет-обладнання, то пристрої, придбані або орендовані протягом останніх п’яти років, працюватимуть стабільно без додаткових налаштувань.

Власникам обладнання віком понад десять років варто перевірити сумісність із технологіями 4G, оскільки підтримка лише 3G-стандартів унеможливить подальше використання таких пристроїв після завершення демонтажу мережі.

Нагадаємо, інший естонський оператор — Telia — вимкнув мережу 3G ще 2023 року.