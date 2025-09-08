Масована ракетно-дронова атака Росії на Київ завдала величезних збитків українській телекомунікаційній компанії «РОМСАТ». Внаслідок обстрілу столиці повністю знищено два складські комплекси підприємства. Про це компанія повідомила на офіційному сайті.

Збитки від атаки виявилися колосальними. Знищено близько 4000 квадратних метрів складських площ. Сума втрачених товарних запасів, автомобілів й устаткування перевищила 400 мільйонів гривень.

Водночас компанія наголошує: людських жертв немає. Жоден співробітник не постраждав, адже склади не працювали під час нападу. Це дозволило уникнути трагедії серед персоналу.

Попри масштабні руйнування, «РОМСАТ» продовжує працювати. Керівництво вже почало відновлювати логістику. Команда працює над тимчасовими рішеннями, щоб це вплинуло на клієнтів якомога менше.

«Ми втратили склади, але не втратили головного — нашої команди, досвіду та сили рухатися далі. Ця ситуація ще раз показала, що ми єдині та стійкі. Ми разом працюємо над тим, щоб якнайшвидше повернутися до звичного ритму і довести: жодні випробування не здатні нас зламати», — йдеться у заяві компанії.

Компанія просить партнерів і клієнтів про порозуміння. Керівництво високо цінує кожний прояв підтримки від бізнес-спільноти. Із запитаннями щодо замовлень клієнти можуть звертатися до персональних менеджерів або за телефонами на офіційному сайті.

«РОМСАТ» спеціалізується на багатопрофільній проєктній дистрибуції телекомунікаційного й телевізійного обладнання провідних світових брендів. Компанія працює на ринках України, Грузії та Болгарії, пропонуючи сучасні комплексні рішення на основі найперспективніших розробок у галузі телекомунікаційних та інформаційних технологій.