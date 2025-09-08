UARU

UARU

MEGOGO покаже матч збірної України проти Азербайджану у відборі на ЧС-2026

НовиниСтримінгові сервіси
Матч між збірними Азербайджану й України

Медіасервіс MEGOGO ексклюзивно транслюватиме відбірковий матч на Чемпіонат світу з футболу 2026 між збірними Азербайджану й України. Поєдинок відбудеться 9 вересня на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова у Баку й розпочнеться о 19:00 за київським часом. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі MEGOGO.

Вболівальники зможуть дивитися матч на OTT-платформі за підписками «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» й «MEGOPACK N+S». Також гру безплатно покажуть на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в мережі ефірного цифрового мовлення T2 та у кабельних мережах.

- Реклама -

Футбольний матч прокоментують досвідчені спортивні журналісти Вадим Скічко й Вадим Шевякін. Ця пара неодноразово висвітлювала найважливіші футбольні події для української аудиторії.

Підготовка до трансляції розпочнеться за годину до початку матчу. О 18:00 розпочнеться передматчева студія з ведучим Сергієм Лук’яненком. До програми запросили колишніх гравців національної збірної України Олександра Головка й Едуарда Цихмейструка як експертів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Дивитися поєдинок на платформі можна в кількох розділах. Матч буде доступний у підрозділі «Футбол» головного розділу «Спорт», а також на спеціальному каналі «MEGOGO Футбол Перший». Додатково в день гри з’явиться окремий канал у розділі «Телебачення».

Цей матч стане другим для підопічних головного тренера Сергія Реброва в рамках відбіркового циклу. У першому матчі українська команда програла збірній Франції з рахунком 0:2.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Експерти розрахували вартість підключення до інтернету всіх жителів Землі

Міжнародний союз електрозв'язку оприлюднив розрахунки щодо фінансових витрат, необхідних для забезпечення доступу до інтернет-мережі всіх жителів планети.
Новини

Латвійський оператор Bite відключить 3G у кількох регіонах країни

Латвійський оператор мобільного зв'язку Bite Latvija відключить мережу 3G у кількох краях країни. Відключення відбудеться вночі з 16 на 17 вересня.
Новини

В Україні запрацювала державна онлайн-платформа AI-ініціатив

Міністерство цифрової трансформації відкрило доступ до унікальної онлайн-платформи, що об'єднує всі національні проєкти у сфері штучного інтелекту.
Новини

Tele2 здійснює поетапне вимкнення 3G-мережі в столичному регіоні Естонії

Наразі компанія демонтує застаріле обладнання у найгустіше заселених районах країни — протягом вересня поетапно буде відключено близько 40% мережі 3G у Таллінні та регіоні Харьюмаа.
Новини

Під час російської атаки на столицю зруйновано два склади компанії «РОМСАТ»

Масована ракетно-дронова атака Росії на Київ завдала величезних збитків українській телекомунікаційній компанії «РОМСАТ». Внаслідок обстрілу столиці повністю знищено два складські комплекси підприємства.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати