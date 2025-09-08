MEGOGO покаже матч збірної України проти Азербайджану у відборі на ЧС-2026

Медіасервіс MEGOGO ексклюзивно транслюватиме відбірковий матч на Чемпіонат світу з футболу 2026 між збірними Азербайджану й України. Поєдинок відбудеться 9 вересня на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова у Баку й розпочнеться о 19:00 за київським часом. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі MEGOGO.

Вболівальники зможуть дивитися матч на OTT-платформі за підписками «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» й «MEGOPACK N+S». Також гру безплатно покажуть на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в мережі ефірного цифрового мовлення T2 та у кабельних мережах.

Футбольний матч прокоментують досвідчені спортивні журналісти Вадим Скічко й Вадим Шевякін. Ця пара неодноразово висвітлювала найважливіші футбольні події для української аудиторії.

Підготовка до трансляції розпочнеться за годину до початку матчу. О 18:00 розпочнеться передматчева студія з ведучим Сергієм Лук’яненком. До програми запросили колишніх гравців національної збірної України Олександра Головка й Едуарда Цихмейструка як експертів.

Дивитися поєдинок на платформі можна в кількох розділах. Матч буде доступний у підрозділі «Футбол» головного розділу «Спорт», а також на спеціальному каналі «MEGOGO Футбол Перший». Додатково в день гри з’явиться окремий канал у розділі «Телебачення».

Цей матч стане другим для підопічних головного тренера Сергія Реброва в рамках відбіркового циклу. У першому матчі українська команда програла збірній Франції з рахунком 0:2.