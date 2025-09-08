Латвійський оператор Bite відключить 3G у кількох регіонах країни

Латвійський оператор мобільного зв’язку Bite Latvija відключить мережу третього покоління (3G) у кількох краях країни. Відключення відбудеться вночі з 16 на 17 вересня й торкнеться Даугавпілса, Аугшдаугавського, Салдуського та Талсинського країв. Про це повідомила пресслужба компанії.

Таке рішення є частиною загальнодержавної стратегії оператора — поетапно відмовлятися від застарілих технологій мобільного зв’язку. Відключення дозволить компанії передати частотні ресурси сучаснішим стандартам зв’язку четвертого й п’ятого поколінь.

- Реклама -

«Відключення 3G мережі — це природний етап розвитку мобільних технологій. Відмовляючись від застарілих рішень, ми вивільняємо частотний спектр для розвитку 4G та 5G технологій, які забезпечують користувачам значно вищі швидкості передачі даних, стабільніше з’єднання й кращу якість послуг зв’язку», — зазначив керівник департаменту радіомереж Bite Latvija Олександр Бєляєв.

Компанія вже провела подібні заходи в інших краях країни. Попередні етапи відключення 3G мережі успішно завершили в окремих краях і містах Земгале, Відземе та Курземе. Модернізація в цих територіях пройшла за планом без серйозних технічних проблем.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Успішний досвід попередніх відключень дозволяє оператору впевнено продовжувати роботу в інших частинах Латвії. За планами компанії, 3G покриття повністю відключать по всій країні до весни 2026 року.

Подібні процеси модернізації мобільних мереж тривають і в сусідній Естонії, де оператор Tele2 також поступово згортає мережу третього покоління. Упродовж вересня компанія планує відключити близько 40% мережі 3G у Таллінні та регіоні Харьюмаа.