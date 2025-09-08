Експерти розрахували вартість підключення до інтернету всіх жителів Землі

Забезпечення доступу до інтернету для 2,6 мільярда людей, які зараз його не мають, потребуватиме інвестицій у розмірі від 2,6 до 2,8 трильйона доларів до 2030 року. Про це йдеться у дослідженні Міжнародного союзу електрозв’язку (International Telecommunication Union, ITU).

Левова частка коштів піде на розвиток телекомунікаційної інфраструктури. За розрахунками організації, на цю статтю витрат необхідно від 1,5 до 1,7 трильйона доларів. Ці кошти спрямують на розширення широкосмугових мереж фіксованого зв’язку та розгортання мереж четвертого покоління (4G). Також частина інвестицій піде на створення супутникового доступу в найвіддаленіших регіонах планети.

- Реклама -

Суттєві витрати очікуються на підвищення доступності цифрових технологій. На здешевлення смартфонів та послуг широкосмугового зв’язку потрібно 983 мільярди доларів. Ця сума допоможе зробити сучасні технології фінансово доступними для мільярдів користувачів у країнах, що розвиваються.

Розвиток цифрової грамотності також вимагає значних інвестицій. ITU підрахував, що 152 мільярди доларів необхідно витратити на навчання населення навичкам роботи з інтернетом. Додатково 600 мільйонів доларів піде на вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює цифрову сферу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

ITU визначив обсяг інвестицій для забезпечення глобального доступу до інтернету

Міжнародний союз електрозв’язку підкреслює стратегічне значення цифрового середовища для глобального розвитку. Організація зазначає, що інтернет створює можливості для отримання освіти в планетарному масштабі та відкриває нові робочі місця. Крім того, мережа забезпечує доступ до «послуг, які можуть змінити життя людей і спільноти». У зв’язку з цим ITU закликає всі країни світу до поглиблення міжнародної співпраці в цифровій сфері.

Реалізацію цих амбітних планів очолює Дорін Богдан-Мартін, яка стала першою жінкою на посаді генерального секретаря ITU. Американка замінила на цій посаді китайця Хоуліня Чжао.