UARU

UARU

Експерти розрахували вартість підключення до інтернету всіх жителів Землі

Новини
Глобальний інтернет

Забезпечення доступу до інтернету для 2,6 мільярда людей, які зараз його не мають, потребуватиме інвестицій у розмірі від 2,6 до 2,8 трильйона доларів до 2030 року. Про це йдеться у дослідженні Міжнародного союзу електрозв’язку (International Telecommunication Union, ITU).

Левова частка коштів піде на розвиток телекомунікаційної інфраструктури. За розрахунками організації, на цю статтю витрат необхідно від 1,5 до 1,7 трильйона доларів. Ці кошти спрямують на розширення широкосмугових мереж фіксованого зв’язку та розгортання мереж четвертого покоління (4G). Також частина інвестицій піде на створення супутникового доступу в найвіддаленіших регіонах планети.

- Реклама -

Суттєві витрати очікуються на підвищення доступності цифрових технологій. На здешевлення смартфонів та послуг широкосмугового зв’язку потрібно 983 мільярди доларів. Ця сума допоможе зробити сучасні технології фінансово доступними для мільярдів користувачів у країнах, що розвиваються.

Розвиток цифрової грамотності також вимагає значних інвестицій. ITU підрахував, що 152 мільярди доларів необхідно витратити на навчання населення навичкам роботи з інтернетом. Додатково 600 мільйонів доларів піде на вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює цифрову сферу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому
Вартість підключення до інтернету всіх жителів планети
ITU визначив обсяг інвестицій для забезпечення глобального доступу до інтернету

Міжнародний союз електрозв’язку підкреслює стратегічне значення цифрового середовища для глобального розвитку. Організація зазначає, що інтернет створює можливості для отримання освіти в планетарному масштабі та відкриває нові робочі місця. Крім того, мережа забезпечує доступ до «послуг, які можуть змінити життя людей і спільноти». У зв’язку з цим ITU закликає всі країни світу до поглиблення міжнародної співпраці в цифровій сфері.

Реалізацію цих амбітних планів очолює Дорін Богдан-Мартін, яка стала першою жінкою на посаді генерального секретаря ITU. Американка замінила на цій посаді китайця Хоуліня Чжао.

- Реклама -
  • Позначки
  • ITU

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Латвійський оператор Bite відключить 3G у кількох регіонах країни

Латвійський оператор мобільного зв'язку Bite Latvija відключить мережу 3G у кількох краях країни. Відключення відбудеться вночі з 16 на 17 вересня.
Новини

В Україні запрацювала державна онлайн-платформа AI-ініціатив

Міністерство цифрової трансформації відкрило доступ до унікальної онлайн-платформи, що об'єднує всі національні проєкти у сфері штучного інтелекту.
Новини

Tele2 здійснює поетапне вимкнення 3G-мережі в столичному регіоні Естонії

Наразі компанія демонтує застаріле обладнання у найгустіше заселених районах країни — протягом вересня поетапно буде відключено близько 40% мережі 3G у Таллінні та регіоні Харьюмаа.
Новини

Під час російської атаки на столицю зруйновано два склади компанії «РОМСАТ»

Масована ракетно-дронова атака Росії на Київ завдала величезних збитків українській телекомунікаційній компанії «РОМСАТ». Внаслідок обстрілу столиці повністю знищено два складські комплекси підприємства.
Новини

MEGOGO покаже матч збірної України проти Азербайджану у відборі на ЧС-2026

Медіасервіс MEGOGO ексклюзивно транслюватиме відбірковий матч на Чемпіонат світу з футболу 2026 між збірними Азербайджану й України.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати