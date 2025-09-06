UARU

UARU

VEON призначив нового представника до наглядової ради «Київстару»

Новини
Киевстар

Маріне Бабаян, директор із корпоративних питань телекомунікаційної групи VEON, стала членом наглядової ради українського мобільного оператора «Київстар». Вона змінила на цій посаді іншого представника головної компанії – Асабі Доріс, котра працювала в раді від вересня 2023 року.

Відповідну інформацію «Київстар» розмістив у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). За даними документів, Бабаян від 2022 року працює директором із корпоративних питань VEON. У наглядовій раді «Київстару» вона працюватиме до 28 квітня 2026 року.

- Реклама -

Ця кадрова зміна відбувається на тлі нещодавніх перетворень у структурі управління компанії. Президент Kyivstar Group та «Київстару» Олександр Комаров раніше повідомив про створення нової розширеної наглядової ради після виходу компанії на біржу Nasdaq. Новий орган управління складається з 10 членів, очолює його CEO VEON Каан Терзіоглу.

Варто зауважити, що VEON володіє 89,6% акцій «Київстару», тому є основним акціонером українського телекомунікаційного гіганта. Повний склад оновленої наглядової ради наразі офіційно не розкривають.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Київстар» залишається найбільшим мобільним оператором України з абонентською базою майже 23 мільйони користувачів мобільного зв’язку. Крім того, компанія обслуговує понад 1,1 мільйона клієнтів послуги «Домашній інтернет».

Бізнес-модель оператора охоплює різноманітний портфель цифрових сервісів. До нього входять медична платформа Helsi, розважальна платформа «Київстар ТБ» для кіно й телебачення, а також лідер ринку райдхейлінгу й доставки Uklon. Компанія також розбудовує корпоративний сегмент, пропонуючи рішення у сфері хмарних технологій, кіберзахисту й штучного інтелекту.

Технологічний напрям розвитку «Київстар» втілює через підрозділ Kyivstar.Tech, який займається розробкою програмного забезпечення в Україні. Цей підрозділ співпрацює з міжнародними технологічними компаніями, зокрема із Starlink.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Федоров: мобільні оператори мають забезпечити 4G-покриття головних автошляхів до кінця 2026 року

Оператори мобільного зв'язку України мають забезпечити повне покриття міжнародних і національних автошляхів мережею четвертого покоління (4G) до кінця 2026 року
Новини

Warner Bros. Discovery судиться з Midjourney за порушення авторських прав

Компанія звинувачує ШІ-сервіс у незаконному використанні захищених авторським правом образів культових персонажів для навчання нейромережі.
Новини

Amazon досягла рекордної швидкості супутникового інтернету — 1,28 Гбіт/с

Amazon протестувала супутниковий інтернет Project Kuiper. Під час тестування вдалося досягти передачі даних зі швидкістю 1,28 Гбіт/с.
Новини

MEGOGO покаже матчі молодіжної збірної України у відборі на Євро-2027

Медіасервіс MEGOGO транслюватиме всі матчі молодіжної збірної України у відборі на Євро-2027. Перша гра проти Литви – 5 вересня о 19:00. Дивіться на OTT-платформі та каналі MEGOGO СПОРТ.
Новини

Верховна Рада ухвалила рішення про поновлення прямих трансляцій пленарних засідань

Документ передбачає відновлення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань через державне підприємство «Парламентський телеканал “Рада”».
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати