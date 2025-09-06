VEON призначив нового представника до наглядової ради «Київстару»

Маріне Бабаян, директор із корпоративних питань телекомунікаційної групи VEON, стала членом наглядової ради українського мобільного оператора «Київстар». Вона змінила на цій посаді іншого представника головної компанії – Асабі Доріс, котра працювала в раді від вересня 2023 року.

Відповідну інформацію «Київстар» розмістив у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). За даними документів, Бабаян від 2022 року працює директором із корпоративних питань VEON. У наглядовій раді «Київстару» вона працюватиме до 28 квітня 2026 року.

Ця кадрова зміна відбувається на тлі нещодавніх перетворень у структурі управління компанії. Президент Kyivstar Group та «Київстару» Олександр Комаров раніше повідомив про створення нової розширеної наглядової ради після виходу компанії на біржу Nasdaq. Новий орган управління складається з 10 членів, очолює його CEO VEON Каан Терзіоглу.

Варто зауважити, що VEON володіє 89,6% акцій «Київстару», тому є основним акціонером українського телекомунікаційного гіганта. Повний склад оновленої наглядової ради наразі офіційно не розкривають.

«Київстар» залишається найбільшим мобільним оператором України з абонентською базою майже 23 мільйони користувачів мобільного зв’язку. Крім того, компанія обслуговує понад 1,1 мільйона клієнтів послуги «Домашній інтернет».

Бізнес-модель оператора охоплює різноманітний портфель цифрових сервісів. До нього входять медична платформа Helsi, розважальна платформа «Київстар ТБ» для кіно й телебачення, а також лідер ринку райдхейлінгу й доставки Uklon. Компанія також розбудовує корпоративний сегмент, пропонуючи рішення у сфері хмарних технологій, кіберзахисту й штучного інтелекту.

Технологічний напрям розвитку «Київстар» втілює через підрозділ Kyivstar.Tech, який займається розробкою програмного забезпечення в Україні. Цей підрозділ співпрацює з міжнародними технологічними компаніями, зокрема із Starlink.