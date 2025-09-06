UARU

UARU

Федоров: мобільні оператори мають забезпечити 4G-покриття головних автошляхів до кінця 2026 року

Новини
4G в Украине

Провідні оператори мобільного зв’язку України мають забезпечити повне покриття міжнародних і національних автошляхів мережею четвертого покоління (4G) до кінця 2026 року. Водночас запущено кілька проєктів з поліпшення зв’язку на залізничному транспорті. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ключові домовленості учасники досягли під час зустрічі керівництва профільного міністерства з керівниками трьох найбільших мобільних операторів країни — Kyivstar, lifecell і Vodafone. Учасники наради обговорили стратегію розвитку телекомунікаційної інфраструктури в умовах воєнного стану.

Галузь визначила амбітну мету — досягти 98% покриття населення України якісним мобільним зв’язком до 2030 року. Для виконання цього завдання досягнуто домовленості з керівниками операторів про прискорення інвестицій у розвиток власних мереж.

«Попри небувалі виклики повномасштабної агресії, телекомунікаційні компанії демонструють незламність у роботі. Вони неухильно розширюють покриття, зводять нові базові станції, залучають міжнародні інвестиції й забезпечують стабільність мереж під час атак на енергооб’єкти», — підкреслив Федоров.

Особливу увагу приділено швидкому відновленню телекомунікаційної інфраструктури після ворожих обстрілів. Оператори розробили ефективні механізми оперативного реагування на пошкодження мережевого обладнання.

Здійснення програми покриття доріг 4G-зв’язком стане важливим кроком у забезпеченні цифрової зв’язності між регіонами України. Правову ж основу для таких ініціатив минулого місяця заклав Президент Володимир Зеленський, підписавши закон №4321-IX, що спрощує використання земельних ресурсів в умовах воєнного стану. Документ зокрема сприяє розширенню 4G-покриття вздовж автомагістралей, що має підвищити безпеку подорожей і стимулювати розвиток туристичної галузі.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
