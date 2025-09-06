Федоров: мобільні оператори мають забезпечити 4G-покриття головних автошляхів до кінця 2026 року

Провідні оператори мобільного зв’язку України мають забезпечити повне покриття міжнародних і національних автошляхів мережею четвертого покоління (4G) до кінця 2026 року. Водночас запущено кілька проєктів з поліпшення зв’язку на залізничному транспорті. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ключові домовленості учасники досягли під час зустрічі керівництва профільного міністерства з керівниками трьох найбільших мобільних операторів країни — Kyivstar, lifecell і Vodafone. Учасники наради обговорили стратегію розвитку телекомунікаційної інфраструктури в умовах воєнного стану.

- Реклама -

Галузь визначила амбітну мету — досягти 98% покриття населення України якісним мобільним зв’язком до 2030 року. Для виконання цього завдання досягнуто домовленості з керівниками операторів про прискорення інвестицій у розвиток власних мереж.

«Попри небувалі виклики повномасштабної агресії, телекомунікаційні компанії демонструють незламність у роботі. Вони неухильно розширюють покриття, зводять нові базові станції, залучають міжнародні інвестиції й забезпечують стабільність мереж під час атак на енергооб’єкти», — підкреслив Федоров.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Особливу увагу приділено швидкому відновленню телекомунікаційної інфраструктури після ворожих обстрілів. Оператори розробили ефективні механізми оперативного реагування на пошкодження мережевого обладнання.

Здійснення програми покриття доріг 4G-зв’язком стане важливим кроком у забезпеченні цифрової зв’язності між регіонами України. Правову ж основу для таких ініціатив минулого місяця заклав Президент Володимир Зеленський, підписавши закон №4321-IX, що спрощує використання земельних ресурсів в умовах воєнного стану. Документ зокрема сприяє розширенню 4G-покриття вздовж автомагістралей, що має підвищити безпеку подорожей і стимулювати розвиток туристичної галузі.