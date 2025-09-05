Warner Bros. Discovery судиться з Midjourney за порушення авторських прав

Медіагігант Warner Bros. Discovery розпочав судову справу проти ШІ-платформи Midjourney, яка генерує зображення. Компанія звинувачує сервіс у незаконному використанні захищених авторським правом образів культових персонажів для навчання нейромережі. Як повідомляє The Hollywood Reporter, серед спірних матеріалів — зображення Бетмена, Супермена й Скубі-Ду.

Згідно з позовною заявою, Midjourney без дозволу використовувала вміст Warner Bros. для навчання генеративної моделі. Це дає змогу користувачам платформи створювати високоякісні зображення популярних персонажів у будь-яких сценаріях. Медіакорпорація розглядає такі дії як незаконне привласнення інтелектуальної власності.

Позивач вважає особливо гострою позицію Midjourney щодо свідомого порушення обмежень. Платформа спочатку блокувала створення відео на основі зображень, що порушують авторські права, проте в серпні цього року скасувала ці заборони. Представники сервісу позиціювати це рішення як покращення функціоналу для користувачів.

Warner Bros. Discovery домагається відшкодування збитків і вилучення незаконно здобутого Midjourney прибутку. Водночас компанія вимагає припинення подальших порушень авторських прав на свій контент. Цей позов продовжує хвилю судових спорів у сфері генеративного штучного інтелекту.

Раніше, у червні цього року, аналогічні позови до Midjourney подали Walt Disney й Comcast — власник Universal Studios. Ці медіагіганти звинувачували платформу в незаконному використанні образів Дарта Вейдера, Барта Сімпсона, Шрека й Русалочки для навчання алгоритмів.

Представники Warner Bros. наголошують, що судовий розгляд спрямований на захист творчих інвестицій і партнерських відносин компанії. За даними на вересень 2024 року, Midjourney налічує близько 21 мільйона користувачів у всьому світі. Річний дохід платформи оцінюється приблизно в 300 мільйонів доларів США.

У відповідь на попередні позови Midjourney заявляла, що законодавство про авторське право не надає абсолютного контролю над використанням творів. Компанія стверджує, що застосування захищених матеріалів для навчання ШІ-моделей відповідає принципам добросовісного використання й сприяє вільному обміну ідеями в технологічній сфері.

Раніше ми повідомляли, що американський медіаконгломерат Warner Bros. Discovery вирішив поділити компанію на дві незалежні публічні структури до середини 2026 року. Нові підрозділи отримали тимчасові назви Streaming & Studios та Global Networks.