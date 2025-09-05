MEGOGO покаже матчі молодіжної збірної України у відборі на Євро-2027

Медіасервіс MEGOGO транслюватиме матчі молодіжної збірної України під час відбіркових змагань до чемпіонату Європи 2027 року. Трансляції відбуватимуться на OTT-платформі компанії й телеканалі «MEGOGO СПОРТ», який працює в ефірі T2 та кабельних мережах. Про це повідомляє пресслужба медіасервісу.

Перший матч відбіркового турніру команда Унаї Мельгоси проведе на виїзді проти Литви. П’ятниця, 5 вересня, стане днем поєдинку у місті Друскінінкай на арені ЛСК «Друскінінкай Стедіум». Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

- Реклама -

Цей матч, як і всі інші поєдинки збірної України у кваліфікації на Євро-2027, зможуть переглянути глядачі медіасервісу MEGOGO. На OTT-платформі трансляції доступні за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» й «MEGOPACK N+S». Водночас матчі транслюватиме телеканал «MEGOGO СПОРТ» в ефірі T2 та кабельних мережах.

Гру Литва U-21 – Україна U-21 прокоментують Віталій Волочай і Вадим Шевякін. На платформі MEGOGO переглянути матч можна у підрозділі «Футбол» розділу «Спорт», а також на каналі «MEGOGO Футбол Другий».

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Додамо, що у групі H, крім Литви, суперниками «синьо-жовтих» є команди Угорщини, Туреччини й Хорватії. Другий матч 10 жовтня національна команда України проведе проти угорців.

Фінальну стадію Євро-2027 (U-21) приймуть Албанія й Сербія. За підсумками цього турніру визначатимуть учасників Олімпіади-2028.