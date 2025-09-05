Amazon досягла рекордної швидкості супутникового інтернету — 1,28 Гбіт/с

Корпорація Amazon встановила новий рекорд швидкості супутникового інтернет-з’єднання під час тестування власної системи Project Kuiper. Випробування продемонстрували швидкість завантаження 1,28 Гбіт/с. Як повідомляє PCMag, тестування проводилося за допомогою персонального комп’ютера та вебсервісу Speedtest компанії Ookla.

Рекордні результати отримали за допомогою спеціального клієнтського термінала корпоративного класу. Пристрій оснащений антеною розмірами 75×50 сантиметрів, яка спочатку проєктувалася для забезпечення гігабітних швидкостей. Водночас стандартні користувацькі антени Project Kuiper забезпечуватимуть швидкість до 400 Мбіт/с при завантаженні.

Глава проєкту Раджив Бадял підкреслив важливість досягнення. За його словами, це перша комерційна фазована антенна решітка (ФАР), яка забезпечила швидкість понад 1 Гбіт/с з низької навколоземної орбіти. Керівник проєкту також висловив сподівання на швидке впровадження технології для комерційних клієнтів.

Проте експерти застерігають від надмірного оптимізму щодо реальних показників системи. Професор комп’ютерних наук Університету Вікторії Цзяньпін Пань, який спеціалізується на супутникових системах зв’язку, пояснив особливості поточного тестування. Дослідник зазначив, що випробування проходять за умов мінімального навантаження мережі, оскільки сервіс ще не запущений для комерційних клієнтів.

В реальних умовах роботи необхідно враховувати одночасне підключення великої кількості користувачів. Цей фактор може суттєво вплинути на реальну швидкість підключення кожного абонента системи Project Kuiper.

Основний конкурент Amazon також активно розвиває гігабітні технології супутникового інтернету. Компанія SpaceX у червні представила нову корпоративну антену Starlink вартістю 1999 доларів. Пристрій наразі забезпечує швидкість понад 400 Мбіт/с, однак після виведення супутників нового покоління Starlink V3 у наступному році швидкість повинна досягти 1 Гбіт/с.

Дати запуску комерційного сервісу Project Kuiper досі не оголошені. Натомість проєкт вже отримує федеральне фінансування США для забезпечення широкосмугового доступу у регіонах з обмеженим покриттям. Зокрема, у штаті Вайомінг планується надавати швидкість не менше 150 Мбіт/с для місцевих мешканців.

Наразі на низькій навколоземній орбіті знаходиться понад 100 супутників угруповання Project Kuiper. У найближчі тижні та місяці компанія планує нові запуски для повного розгортання супутникової мережі.