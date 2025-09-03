Ютубер MrBeast може створити власного мобільного оператора

Джиммі Дональдсон, відомий у мережі як MrBeast, вивчає можливість запуску оператора мобільного зв’язку на американському ринку. Згідно з повідомленням Business Insider, що посилається на витік матеріалів для інвесторів, реалізація цього проєкту може відбутися вже у 2026 році.

Хоча розвиток напряму мобільного зв’язку не входить до першочергових завдань команди контент-творця, представлені матеріали свідчать про серйозні наміри щодо виходу на цей ринок. При цьому Дональдсону не доведеться будувати власну інфраструктуру з нуля — він може скористатися послугами провідних операторів на кшталт T-Mobile чи Verizon для надання послуг під власним брендом.

Згідно з презентаційними матеріалами, ютубер має намір застосувати модель мобільного віртуального оператора мережі (MVNO). Цю стратегію раніше успішно використовували інші відомі особистості, зокрема актор Раян Рейнольдс та представники родини Трампа. Варто зазначити, що Рейнольдс у 2023 році продав свою телекомунікаційну компанію корпорації T-Mobile за 1,35 мільярда доларів.

Розвиток мобільного зв’язку стане черговим кроком у стратегії Beast Industries — материнської компанії Дональдсона — щодо розширення бренду MrBeast поза межами медійної сфери. Наразі портфоліо підприємця включає бренд солодощів Feastables та лінійку дитячих іграшок. Окрім послуг мобільного зв’язку, компанія також розглядає можливості виходу на ринки фінансових технологій та мобільних ігор.

Фахівці галузі MVNO зазначають, що для успішного запуску мобільного оператора MrBeast доведеться укласти партнерську угоду з провайдером для оренди голосових послуг та передачі даних. Побудова власної інфраструктури залишається нереалістичною навіть для найпопулярнішого ютубера у світі. Натомість Дональдсону та його колегам варто сконцентруватися на залученні підписників, передавши технічні аспекти білінгу та обслуговування клієнтів спеціалізованим посередникам.

«Основна стратегія полягає у фокусуванні на маркетингових заходах та продажах із повною передачею операційних процесів стороннім виконавцям», — пояснив Алекс Бесен, консультант у сфері MVNO, засновник та керівник The Besen Group.

Тим часом французький стрімер Зак Нані став першим приватним творцем контенту, який самостійно здобув офіційні права на трансляцію професійного футболу. Його угода з агентством IMG передбачає показ матчів вищого дивізіону чемпіонату Саудівської Аравії у сезоні 2025/26 на платформах Twitch і YouTube.