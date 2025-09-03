У Китаї створили перший у світі чіп 6G, що забезпечує швидкість передачі даних понад 100 Гбіт/с

Дослідники з Китаю розробили революційний «всечастотний» чіп 6G, який здатен забезпечувати швидкість мобільного інтернету понад 100 гігабіт на секунду. Це потенційно збільшує швидкість у 5 тисяч разів порівняно з поточним рівнем інтернету в сільській місцевості США. Інноваційна розробка здатна працювати у широкому діапазоні частот від 0,5 до 115 гігагерц, що дозволить завантажувати 50-гігабайтний фільм у роздільній здатності 8K за кілька секунд. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на публікацію в науковому журналі Nature.

Створенням прориву в галузі бездротових технологій займалася об’єднана команда інженерів з Пекінського університету та Міського університету Гонконгу. Розмір нового чіпа не перевищує розмір людського нігтя – його габарити становлять лише 11 на 1,7 міліметра. Ця компактна система замінює дев’ять окремих радіосистем, які традиційно потребувалися для покриття такого широкого спектра частот.

Ключовою особливістю розробки є використання технології фотонно-електронної інтеграції на основі тонкоплівкового ніобату літію. Система працює за принципом перетворення радіосигналів в оптичні за допомогою широкосмугового електрооптичного модулятора, після чого вони проходять обробку фотонними компонентами та знову переходять у радіодіапазон.

Під час тестування чіп продемонстрував надзвичайно швидке налаштування – система перемикалася на частоту 6 гігагерц всього за 180 мікросекунд. Це значно перевершує можливості сучасних технологій п’ятого покоління (5G), які працюють в обмеженому діапазоні близько 3 гігагерц.

Професор Ван Сінцзюнь з Пекінського університету наголосив на гострій потребі розробки технологій 6G через висхідний попит на високошвидкісні з’єднання. За його словами, мережі наступного покоління повинні використовувати переваги різних діапазонів частот для забезпечення максимальної ефективності.

Нова технологія обіцяє революційні зміни у сферах телемедицини, промислової автоматизації та віртуальної реальності завдяки наднизьким затримкам та інтеграції штучного інтелекту. Майбутні додатки, зокрема голографічна хірургія, можуть вимагати частот до 100 гігагерц. Проте експерти телекомунікаційної галузі висловлюють побоювання щодо можливого перевантаження електромагнітних середовищ під час масового впровадження технології 6G, адже вже зараз мобільні телефони 5G працюють на частоті близько 3 гігагерц, а супутники використовують частоту 30 гігагерц.

Дослідники описали свою систему як «значний крок на шляху до створення бездротових мереж повного спектра та універсального призначення». Вони відзначили поліпшення пропускної здатності, швидкості передачі даних та функціональності системи порівняно з попередніми демонстраціями бездротового зв’язку.

Водночас із розробкою 6G-технологій у Китаї активно розгортаються мережі попереднього покоління. Компанія Huawei у співпраці з China Unicom нещодавно запустила першу широкосмугову мережу 10G в новому районі Сюньань провінції Хебей, яка базується на рішенні 50G PON.

За прогнозами аналітиків університету Цінхуа, перші комерційні мережі 6G у Китаї можуть з’явитися до 2028 року. Втім, повноцінний запуск технології очікується ближче до 2030 року, коли інфраструктура буде готова для підтримки нових стандартів зв’язку.