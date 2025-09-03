Суд дозволив Google не продавати Chrome та Android

Федеральний окружний суд США ухвалив остаточне рішення у резонансній антимонопольній справі проти корпорації Google. Технологічний гігант уникнув примусового продажу браузера Chrome та операційної системи Android, проте змушений буде надавати доступ до пошукових даних конкурентам та припинити укладання ексклюзивних угод. Про це повідомляє BBC.

Рішення виніс окружний суддя Амітом Мехта після тривалого судового процесу, що розпочався у 2020 році. Справа стосувалася звинувачень у створенні монополії на ринку інтернет-пошуку шляхом встановлення Google Search як пошукової системи за замовчуванням у власних продуктах та продуктах партнерів.

- Реклама -

Міністерство юстиції США первісно вимагало кардинальних заходів, включаючи розділення компанії та продаж Chrome. Однак суддя визнав такі вимоги надмірними для даної справи. Замість цього Google отримала можливість зберегти ключові активи при дотриманні нових обмежень.

Центральним елементом судового рішення стала заборона ексклюзивних контрактів на просування Google Search, Chrome, Google Assistant та додатка Gemini. Це рішення кардинально змінить практику компанії, яка роками платила мільярди доларів партнерам за гарантовані позиції.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Під час судового процесу з’ясувалося, що лише у 2021 році Google витратила понад 26 мільярдів доларів на угоди з Apple та Mozilla. Ці контракти забезпечували домінування пошукової системи Google на пристроях та в браузерах партнерів.

Нові правила дозволять виробникам смартфонів та розробникам браузерів попередньо встановлювати або просувати альтернативні пошукові системи поряд з продуктами Google. Водночас компанія зберігає право платити за розміщення за замовчуванням, але без ексклюзивних умов.

Google постійно заперечувала будь-які антимонопольні порушення, стверджуючи, що домінування компанії пояснюється перевагами її продуктів. Представники корпорації назвали вівторкове рішення суду перемогою, оскільки вдалося уникнути найсуворіших санкцій.

Минулого року суддя Мехта вже встановив факт монополізації ринку онлайн-пошуку з боку Google. Тоді суд визнав, що компанія використовувала нечесні методи для збереження домінуючих позицій, що порушувало американське антимонопольне законодавство.

Рішення може істотно вплинути на конкурентне середовище в технологічній галузі. Альтернативні пошукові системи та браузери отримують шанс конкурувати на рівних з продуктами Google на пристроях користувачів.