Народні депутати України підтримали законопроєкт, покликаний запровадити правове регулювання криптовалютного ринку. Документ отримав підтримку 246 парламентарів під час голосування у першому читанні. Про це повідомили народні депутати Данило Гетманцев та Ярослав Железняк.

Схвалений законопроєкт №10225-д створює основу для функціонування ринку віртуальних активів в Україні. За словами голови підкомітету з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева, документ формує правове поле для розвитку сучасного фінансового ринку та цифрової економіки.

Ключовим аспектом нового законодавства стане система оподаткування операцій з криптовалютами. Як зазначив депутат Ярослав Железняк, загальна ставка податку становитиме 18+5% від отриманого прибутку. Водночас законодавці передбачили пільговий період для учасників ринку.

У перший рік після набуття чинності закону діятиме спеціальна ставка в розмірі 5 відсотків при виводі коштів у фіатну валюту. Така міра покликана стимулювати легалізацію наявних криптовалютних операцій та залучення нових учасників до офіційного ринку.

Попри схвалення основних принципів регулювання, питання призначення регулятора залишається відкритим. За інформацією Железняка, остаточне рішення щодо того, хто регулюватиме ринок — Національний банк України (НБУ) чи Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) — поки не прийнято.

Прийняття законопроєкту у першому читанні означає початок процесу його доопрацювання. Документ пройде процедуру внесення поправок та повторного розгляду у парламенті перед остаточним схваленням та набуттям чинності.