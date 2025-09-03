UARU

UARU

Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про криптовалюти

Новини
Криптовалюти

Народні депутати України підтримали законопроєкт, покликаний запровадити правове регулювання криптовалютного ринку. Документ отримав підтримку 246 парламентарів під час голосування у першому читанні. Про це повідомили народні депутати Данило Гетманцев та Ярослав Железняк.

Схвалений законопроєкт №10225-д створює основу для функціонування ринку віртуальних активів в Україні. За словами голови підкомітету з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева, документ формує правове поле для розвитку сучасного фінансового ринку та цифрової економіки.

- Реклама -

Ключовим аспектом нового законодавства стане система оподаткування операцій з криптовалютами. Як зазначив депутат Ярослав Железняк, загальна ставка податку становитиме 18+5% від отриманого прибутку. Водночас законодавці передбачили пільговий період для учасників ринку.

У перший рік після набуття чинності закону діятиме спеціальна ставка в розмірі 5 відсотків при виводі коштів у фіатну валюту. Така міра покликана стимулювати легалізацію наявних криптовалютних операцій та залучення нових учасників до офіційного ринку.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Попри схвалення основних принципів регулювання, питання призначення регулятора залишається відкритим. За інформацією Железняка, остаточне рішення щодо того, хто регулюватиме ринок — Національний банк України (НБУ) чи Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) — поки не прийнято.

Прийняття законопроєкту у першому читанні означає початок процесу його доопрацювання. Документ пройде процедуру внесення поправок та повторного розгляду у парламенті перед остаточним схваленням та набуттям чинності.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Українці найменше довіряють телемарафону «Єдині новини»

Українці найменше довіряють телемарафону «Єдині новини» — йому не вірить 39% опитаних громадян. Водночас найбільше довіри здобули Telegram-канали (29%) і відеоконтент на YouTube (24%).
Новини

Мережа Ланет продовжила акцію на гігабіт: майже три роки інтернету по 34 гривні на місяць. Як підключити?

Мережа Ланет продовжила спеціальну акцію «34 місяці інтернету по 34 грн» до 21 вересня 2025 року. Пропозиція дає змогу новим абонентам під'єднати інтернет зі швидкістю до 2,5 Гбіт/с із символічною місячною вартістю впродовж майже трьох років.
Новини

«Укртелеком» підтвердив відповідність міжнародному стандарту інформаційної безпеки ISO 27001

«Укртелеком» — найбільший в Україні оператор фіксованого зв'язку — отримав підтвердження відповідності міжнародному стандартові ISO 27001, який визначає вимоги до систем управління інформаційною безпекою.
Новини

YouTube почав блокувати сімейні Premium-підписки користувачам, які не проживають разом

Відеохостинг посилив контроль за дотриманням умов сімейного плану YouTube Premium. Платформа вимагає, аби всі учасники підписки мешкали в одному помешканні з власником абонемента.
Новини

MEGOGO покаже матч Україна – Франція на OTT-платформі та безплатному телеканалі «MEGOGO СПОРТ»

5 вересня MEGOGO покаже матч Україна-Франція у кваліфікації до ЧС-2026. Дивіться на OTT-платформі за передплатою або безплатно на каналі MEGOGO СПОРТ у Т2.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати