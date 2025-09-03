UARU

Представлено технологію Dolby Vision 2 зі штучним інтелектом й удосконаленим HDR

Американська компанія Dolby Laboratories представила нову версію технології HDR-відео — Dolby Vision 2. Друге покоління стандарту дебютувало через десять років після випуску технології першого покоління. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Головною новинкою другого покоління стали інструменти Content Intelligence, що працюють на основі штучного інтелекту (ШІ). Система самостійно налаштовує телевізор залежно від типу контенту й підключених зовнішніх пристроїв. Це рішення доповнює новими можливостями вже наявну технологію Dolby Vision IQ.

У новій версії розробники додали кілька функцій для покращення якості картинки. Технологія Precision Black робить чіткішими темні сцени, не порушуючи творчий задум авторів. Функція Light Sense враховує зовнішнє освітлення й поєднує його з еталонними даними про освітлення у вихідному матеріалі.

Стандарт нового покоління підтримує двонапрямну тональну компресію. Завдяки цьому потужні телевізори можуть показувати картинку з вищою яскравістю, кращою контрастністю та насиченішими кольорами. Водночас творці контенту отримали ширший контроль над використанням технічних можливостей екрана.

Окремо розробники попрацювали над проблемою згладжування рухів, що часто непокоїть кінематографістів. Технологія Authentic Motion дає змогу творцям керувати параметрами руху в кожному окремому кадрі. Це допомагає прибрати небажане тремтіння й зберегти справжнє авторське бачення.

Першими телевізори з Dolby Vision 2 випустить китайська компанія Hisense. Новинки працюватимуть на процесорі MediaTek Pentonic 800. Зараз майже 350 моделей телевізорів від виробників LG, TCL, Sony, Vizio, Roku й інших брендів підтримують оригінальний Dolby Vision.

Кайрон Армстронг, представник Dolby Laboratories, підтвердив зворотну сумісність технології. Контент Dolby Vision працюватиме на телевізорах, що підтримують будь-яку зі специфікацій. Однак розпізнавати й використовувати додаткові метадані зможуть лише пристрої з підтримкою Dolby Vision 2.

Нова версія стандарту поділяє телевізори на два рівні підтримки. Стандартне маркування Dolby Vision 2 призначене для масових телевізорів з поліпшеною якістю зображення. Версія Dolby Vision 2 Max запропонує преміумфункції для найпотужніших телевізорів на ринку.

