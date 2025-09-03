NAVI фінішували на 3-4 місці на IEM Cologne 2025

Natus Vincere зупинилися на півфінальній стадії IEM Cologne 2025, поділивши 3-4 місце. Портал Cyber News повідомляє про результати турніру.

2 серпня команда NAVI без проблем подолала The MongolZ у чвертьфіналі IEM Cologne 2025 з результатом 2:0, залишивши суперників без шансів. Ця перемога дозволила українським гравцям пробитися до півфіналу, де їх чекав інший супротивник — команда Spirit.

У півфінальному матчі NAVI не змогли перемогти Spirit і програли з рахунком 1:2. Після запеклої боротьби українська команда змушена була залишити турнір, припинивши свій шлях лише за крок до гранд-фіналу.

Дебют нового гравця NAVI

Капітан NAVI, Aleksib, поділився своїми враженнями від дебюту makazze на великій арені після перемоги над The MongolZ. Він відзначив, що бути на сцені — це великий стрес, особливо для новачка, який ще набирається досвіду. Атмосфера з відкриттям турніру та довге очікування перед матчем — все це викликає емоційний вибух. Проте, після деякої напруги, makazze повернувся до гри та почав діяти впевнено, особливо на своїй улюбленій мапі Ancient.

Після поразки від Spirit Aleksib поділився думками про проблеми на Mirage. Хоча команда почала з потужного 7-1, вони не змогли виграти ключові моменти, такі як 3 проти 2 після пленту на B та в першому зброєвому раунді. Навіть при контролі Т-сайду, команда не змогла завершити прості ситуації. Однак капітан похвалив makazze за його повну віддачу і досвід на великій сцені, що додав сил всій команді.

Головний тренер NAVI, B1ad3, підсумував результати турніру, назвавши Кельн чудовим стартом сезону. Він зазначив стабільність команди та висловив гордість за їхній характер на всьому шляху турніру.

NAVI вдалося заробити $80 000 призових

Підсумовуючи виступ NAVI на IEM Cologne 2025, варто відзначити індивідуальні досягнення гравців. Найвищий рейтинг серед команди показав b1t — 1.19, за ним йде iM з 1.18, wonderful з 1.14, makazze — 1.06, а Aleksib завершив турнір з показником 0.81. Ці цифри наочно демонструють, як кожен учасник команди сприяв загальному результату на престижному турнірі.

Команда завершила свій виступ на IEM Cologne 2025 з чудовим фінансовим результатом — 80 000 доларів призових та ще 28 000 доларів у вигляді клубної частки. Окрім цього, NAVI заробили 186 рейтингових очок, що дозволило їм піднятися на 8 позицій у світовому рейтингу Valve. Зараз NAVI займають п’яту сходинку серед найкращих команд світу.