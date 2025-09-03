На «Київстар ТБ» запрацював FAST-канал «ДІМ UA»

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (ДП «МПІУ») разом із платформою «Київстар ТБ» представили FAST-канал «ДІМ UA». Новий канал надає глядачам цілодобовий доступ до найпопулярніших українських серіалів, документальних стрічок й авторських програм про національну культуру, історію й сучасність. Про це повідомляє пресслужба ДП «МПІУ».

«ДІМ UA» транслює різножанрові українські проєкти власного виробництва ДП «МПІУ», які раніше показував телеканал українського іномовлення «Дім» і які здобули визнання аудиторії. Особливу увагу звертають на себе драми воєнного часу «Під одним дахом» та «Мангровий гай».

Глядачі також зможуть побачити історію кохання воєнного часу в серіалі «Поклик кохання» й мінісеріал «Моє кіно» про важливість довіри в стосунках. Програмна сітка включає психологічну драму «Курс щасливого життя», «Новорічну шкереберть» про усвідомлення справжніх бажань й восьмисерійну екранізацію роману Ірен Роздобудько «Тут і тепер» про долі чотирьох подруг.

Документальний блок каналу складають стрічки-переможці й номінанти українських і міжнародних кінофестивалів. Серед них історична драма «Сімейний альбом» про трагедію Голодомору й сучасні російські злочини, «Вміст чутливого характеру» про фотографів-документалістів війни й «Homo Amans» з чотирма історіями порятунку тварин під час повномасштабної агресії.

Культурно-пізнавальний сегмент включає авторські програми телеканалу «Дім». Зокрема, проєкт «Код ідентичності» зі Світланою Лєонтьєвою, який досліджує унікальні події української історії й відновлює національну пам’ять. Програма «Міста» з Анатолієм Анатолічем розповідає про життя українських населених пунктів в умовах війни.

Бізнес-тематику висвітлює програма «Діло буде» з Сергієм Лиховидою, присвячена підприємцям, які розвивають справу попри російську агресію. Професійні історії показують у проєктах «Зроблено в Україні» й «Майстер справи».

Музичний контент каналу включає улюблені випуски програм «Муз_тренд», #Муз_оборона й Music Day. Також у програмній сітці — історико-культурний проєкт «Древо» й гумористично-пізнавальне «Блокпост шоу».

FAST-канали (Free ad-supported streaming television) — це безплатні стримінгові канали, які забезпечують безперервний показ контенту з бібліотеки мовника за підтримки рекламодавців. Такий формат дозволяє глядачам отримувати якісний контент без додаткових витрат на підписку.

Запуск «ДІМ UA» продовжує стратегію ДП «МПІУ» щодо розширення присутності українського контенту на провідних стримінгових платформах. Раніше підприємство спільно з медіасервісом Megogo запустили FAST-канал «Дім+», який також надає глядачам серіали й програми, присвячені українській культурі, музиці й історії.