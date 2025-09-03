Мережа Ланет продовжила акцію на гігабіт: майже три роки інтернету по 34 гривні на місяць. Як підключити?

Інтернет-провайдер Мережа Ланет продовжив спеціальну акцію «34 місяці інтернету по 34 грн» до 21 вересня 2025 року. Пропозиція дає змогу новим абонентам під’єднати інтернет зі швидкістю до 2,5 Гбіт/с із символічною місячною вартістю впродовж майже трьох років. Про це редакції Mediasat повідомили в пресслужбі провайдера.

Акцію, присвячену 34-й річниці Незалежності України, розпочали 1 серпня й планували завершити 3 вересня 2025 року. Проте керівництво Мережі Ланет ухвалило рішення продовжити дію спеціальних умов у вересні через великий попит серед потенційних абонентів.

Згідно з умовами акції нові клієнти отримують доступ до високошвидкісного інтернету за фіксованою ціною 34 гривні щомісяця впродовж 34 місяців. Зауважимо, що після завершення акційного періоду діятиме стандартна вартість обраного тарифного плану.

Компанія пропонує кілька варіантів підключення залежно від технічних можливостей та потреб користувачів. Тарифи GIG і PON надають швидкість до 1000 Мбіт/с за технологіями Ethernet і PON відповідно. Вартість першого платежу для цих тарифів становить 68 гривень і включає підключення та перший місяць користування послугою.

Абонентам, які потребують вищих швидкостей, доступні тарифи на основі технології XGPON. Тариф PON.2 надає швидкість до 2000 Мбіт/с, а вартість першого платежу становить 2033 гривні й включає підключення та першу місячну абонплату. Найшвидший тариф PON.T надає доступ до інтернету зі швидкістю до 2500 Мбіт/с. Перший платіж для цього тарифу — 2533 гривні, які також покривають підключення й перший місяць послуг.

Усі тарифні плани включають доступ до IPTV-пакета «Prime». Для тарифів GIG, PON і PON.2 пакет містить понад 115 онлайн-телеканалів. Абоненти тарифу PON.T, окрім 115 онлайн-телеканалів, додатково отримують доступ до 160 кабельних каналів.

Важливою перевагою послуг Мережі Ланет є автономна система живлення, яка забезпечує роботу інтернету навіть під час довготривалих відключень електроенергії. Це особливо важливо в нинішніх умовах, коли стабільний зв’язок має критичне значення для роботи й навчання.

Ще одна перевага акційних тарифів від Ланет: статична IP-адреса вже включена у вартість інтернет-пакетів.

Географія акції охоплює Рівненську, Волинську, Хмельницьку, Вінницьку й Київську області, а також міста Кам’янець-Подільський, Калуш, Фастів, Івано-Франківськ і Київ та прилеглі населені пункти. Тариф PON.2 можна замовити у Києві, Вишневому, Крюківщині, Софіївській Борщагівці та Білогородці, а тариф PON.T з кабельним телебаченням — виключно для мешканців столиці.

Акція розрахована на нових абонентів, які не користувалися послугами Мережі Ланет упродовж останніх 34 місяців. Обмеження також поширюється на адреси, де раніше здійснювали підключення до послуг компанії на акційних умовах.

Для підключення до акції потенційні абоненти можуть залишити заявку на сайті провайдера, звертатися за номером гарячої лінії (044) 303-90-90 або електронною поштою info@lanet.ua. Компанія надає технічну підтримку цілодобово й гарантує швидке підключення після подання заявки.