Телеканал 1+1 відзначає тридцятиріччя своєї діяльності. 3 вересня 1995 року в ефір вийшла «Студія 1+1», яка згодом перетворилася на повноцінний телеканал.

Упродовж трьох десятиліть медіахолдинг випустив у ефір чимало знакових телевізійних проєктів. Особливо вирізняються інформаційні програми й розважальні передачі, які впливали на телевізійні вподобання українських глядачів.

- Реклама -

Найважливішими програмами каналу стали ТСН і ранкове шоу «Сніданок з 1+1». Саме ці проєкти супроводжували українську аудиторію в найскладніші моменти національної історії. Редакція новин каналу забезпечувала безперервне висвітлення важливих подій і працювала наживо.

З нагоди святкування річниці кореспондент ТСН Дмитро Фурдак поспілкувався з тими, хто й досі створює бренд 1+1. Спеціальний відеосюжет містить розповіді про історію каналу та цікаві факти з його діяльності.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Відео, присвячене 30-річчю телеканалу 1+1: