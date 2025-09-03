UARU

UARU

1+1 — 30 років у ефірі. Цікаві факти від тих, хто створює канал. ВІДЕО

Відео
Телеканал 1+1 лого

Телеканал 1+1 відзначає тридцятиріччя своєї діяльності. 3 вересня 1995 року в ефір вийшла «Студія 1+1», яка згодом перетворилася на повноцінний телеканал.

Упродовж трьох десятиліть медіахолдинг випустив у ефір чимало знакових телевізійних проєктів. Особливо вирізняються інформаційні програми й розважальні передачі, які впливали на телевізійні вподобання українських глядачів.

- Реклама -

Найважливішими програмами каналу стали ТСН і ранкове шоу «Сніданок з 1+1». Саме ці проєкти супроводжували українську аудиторію в найскладніші моменти національної історії. Редакція новин каналу забезпечувала безперервне висвітлення важливих подій і працювала наживо.

З нагоди святкування річниці кореспондент ТСН Дмитро Фурдак поспілкувався з тими, хто й досі створює бренд 1+1. Спеціальний відеосюжет містить розповіді про історію каналу та цікаві факти з його діяльності.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Відео, присвячене 30-річчю телеканалу 1+1:

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Відео

Ретро Техно #2: комп’ютери, провайдери та супутникове ТБ у Криму 90-х

YouTube-канал «ПЕРЕГОВОРКА» випустив другий епізод ностальгійної серії «Ретро Техно» про розвиток технологій у Криму 90-х і початку 2000-х років.
Відео

Ретро Техно #1: спогади про перші комп’ютери, ігри та інтернет в Україні

YouTube-канал «ПЕРЕГОВОРКА» запустив серію відеоматеріалів «Ретро Техно» про спогади щодо перших комп'ютерів, інтернету й відеоігор доінтернетної епохи.
Відео

Це варто бачити: найбільше галузеве відеоінтерв’ю про роботу медіасервісу MEGOGO

У рамках проєкту ПЕРЕГОВОРКА зафільмовано найбільше в історії мультимедійного сервісу MEGOGO галузеве професійне відеоінтерв'ю.
01:47:40
Відео

Чи буде взимку в Україні інтернет?

Чи буде взимку в Україні інтернет? На це та інші питання відповідає засновник київського інтернет-провайдера UTELS, – Олександр Полюдов.
01:19:34
Новини

Як працює зв’язок під час війни, поява Starlink в Україні, злом ViaSat: генерал Юрій Щиголь

Гостем "Переговорки" став бригадний генерал, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – Щиголь Юрій Федорович.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати