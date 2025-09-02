YouTube почав блокувати сімейні підписки Premium користувачам, які не проживають разом

Відеохостинг посилив контроль за дотриманням умов сімейного плану YouTube Premium. Платформа вимагає, аби всі учасники підписки мешкали в одному помешканні з власником абонемента. Перші користувачі вже одержали офіційні повідомлення про призупинення доступу. Про це повідомляє Techweez.

Компанія надіслала попереджувальні листи користувачам, які порушують умови користування. У повідомленні зазначено: «Ваша сімейна підписка YouTube Premium вимагає, аби всі учасники мешкали в одному домі з менеджером підписки. Оскільки з’ясовано, що ви не проживаєте разом, підписку буде призупинено через 14 днів».

Платформа запровадила систему регулярних перевірок місцеперебування користувачів. Така «електронна перевірка» відбувається щомісяця для підтвердження спільного проживання всіх учасників сімейної групи. Раніше невдала перевірка не спричиняла серйозних обмежень доступу.

Після блокування користувач лишається членом сімейної групи, але втрачає всі переваги преміум-підписки. Водночас YouTube надає можливість оскаржити рішення через спеціальну форму для «підтвердження права на участь».

Сімейний план YouTube Premium коштує 23 долари щомісяця. Він дає змогу долучати до п’яти членів сім’ї для спільного користування послугами YouTube Premium і YouTube Music. Така підписка забезпечує значну економію порівняно з окремими особистими планами.

Офіційні правила спільного проживання учасників діють із 2023 року. Проте до недавнього часу компанія майже не контролювала їх виконання. Посилення перевірок відбулося після запуску випробування нового тарифу Premium для двох осіб.

Раніше ми повідомляли, що «Київстар» запропонував українським користувачам YouTube Premium за 90 гривень щомісяця. Провідний телекомунікаційний оператор уклав партнерську угоду з Google, завдяки якій абоненти можуть отримувати доступ до преміум-послуг за спеціальною ціною.