«Укртелеком» підтвердив відповідність міжнародному стандарту інформаційної безпеки ISO 27001

«Укртелеком» — найбільший в Україні оператор фіксованого зв’язку — отримав підтвердження відповідності міжнародному стандартові ISO 27001, який визначає вимоги до систем управління інформаційною безпекою (СУІБ). Це досягнення свідчить про високий рівень захисту даних і надійність інфраструктури компанії. Про це редакції Mediasat повідомили в пресслужбі оператора.

Міжнародний стандарт ISO 27001 визначає чіткі критерії побудови й роботи дієвих систем інформаційної безпеки. Відповідність цьому стандартові означає, що телекомунікаційна компанія використовує найсучасніші методи захисту інформації.

Комерційний директор «Укртелеком» Ігор Яремчук назвав підтвердження відповідності ISO 27001 стратегічним кроком компанії. «Це свідчить про нашу відданість найвищим стандартам інформаційної безпеки. Ми дбаємо про довіру клієнтів і партнерів, адже саме вона є основою нашого розвитку», — зазначив він.

Сертифікація дає клієнтам «Укртелеком» низку важливих переваг. Перша — прозорість і налагодженість процедур управління ризиками інформаційної безпеки. Друга — досконалість процесів, які зменшують ймовірність інцидентів через витоки даних чи кібератаки.

Крім цього, сертифікат ISO 27001 гарантує стабільність і передбачуваність роботи системи в будь-яких умовах. Це особливо важливо сьогодні, коли кібербезпека стає вирішальним чинником для бізнесу.

ІТ-директор «Укртелеком» Павло Голіцин наголосив: сертифікація — це незалежна оцінка роботи команди компанії. «Ми запровадили комплексний підхід до безпеки, який охоплює технологічні рішення, відповідні бізнес-процеси та культуру відповідальності працівників», — додав він.

Завдяки такому системному підходові компанія мінімізує ризики й забезпечує надійний захист корпоративної інформації. Це дає «Укртелеком» додаткові конкурентні переваги на ринку телекомунікаційних послуг.

Бізнес-клієнти компанії завдяки сертифікації ISO 27001 можуть будувати безпечні цифрові процеси в партнерстві з надійним оператором. Підтверджена відповідність міжнародним стандартам забезпечує високу довіру до інфраструктури «Укртелеком».

Нагадаємо, влітку 2025 року «Укртелеком» став першою українською компанією у складі європейської асоціації Connect Europe.

Віталій Мосейчук
Віталій Мосейчук
Головний редактор інтернет-видання Mediasat.INFO з 15-річним досвідом роботи в медіагалузі. Має технічну освіту, здобуту в ХНАДУ. Спеціалізується на висвітленні тем телерадіомовлення, телекомунікацій та сучасних технологій. Поєднує редакторську роботу з авторською діяльністю, підтримуючи тісні контакти з представниками телекомунікаційної галузі.
