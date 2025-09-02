«Укртелеком» — найбільший в Україні оператор фіксованого зв’язку — отримав підтвердження відповідності міжнародному стандартові ISO 27001, який визначає вимоги до систем управління інформаційною безпекою (СУІБ). Це досягнення свідчить про високий рівень захисту даних і надійність інфраструктури компанії. Про це редакції Mediasat повідомили в пресслужбі оператора.

Міжнародний стандарт ISO 27001 визначає чіткі критерії побудови й роботи дієвих систем інформаційної безпеки. Відповідність цьому стандартові означає, що телекомунікаційна компанія використовує найсучасніші методи захисту інформації.

- Реклама -

Комерційний директор «Укртелеком» Ігор Яремчук назвав підтвердження відповідності ISO 27001 стратегічним кроком компанії. «Це свідчить про нашу відданість найвищим стандартам інформаційної безпеки. Ми дбаємо про довіру клієнтів і партнерів, адже саме вона є основою нашого розвитку», — зазначив він.

Сертифікація дає клієнтам «Укртелеком» низку важливих переваг. Перша — прозорість і налагодженість процедур управління ризиками інформаційної безпеки. Друга — досконалість процесів, які зменшують ймовірність інцидентів через витоки даних чи кібератаки.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Крім цього, сертифікат ISO 27001 гарантує стабільність і передбачуваність роботи системи в будь-яких умовах. Це особливо важливо сьогодні, коли кібербезпека стає вирішальним чинником для бізнесу.

ІТ-директор «Укртелеком» Павло Голіцин наголосив: сертифікація — це незалежна оцінка роботи команди компанії. «Ми запровадили комплексний підхід до безпеки, який охоплює технологічні рішення, відповідні бізнес-процеси та культуру відповідальності працівників», — додав він.

Завдяки такому системному підходові компанія мінімізує ризики й забезпечує надійний захист корпоративної інформації. Це дає «Укртелеком» додаткові конкурентні переваги на ринку телекомунікаційних послуг.

Бізнес-клієнти компанії завдяки сертифікації ISO 27001 можуть будувати безпечні цифрові процеси в партнерстві з надійним оператором. Підтверджена відповідність міжнародним стандартам забезпечує високу довіру до інфраструктури «Укртелеком».

Нагадаємо, влітку 2025 року «Укртелеком» став першою українською компанією у складі європейської асоціації Connect Europe.