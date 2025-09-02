Ретро Техно #2: комп’ютери, провайдери та супутникове ТБ у Криму 90-х

YouTube-канал «ПЕРЕГОВОРКА» випустив другий епізод ностальгійної серії «Ретро Техно» про розвиток технологій у Криму 90-х і початку 2000-х років. Випуск вийшов 15 серпня 2025 року, гостем якого став Павло Білоусов — технічний керівник лінії цифрової допомоги Nadiyno.org.

Майже годинний випуск розкриває особливості впровадження комп’ютерів на кримському півострові. Розмова починається з перших комп’ютерів у регіоні й специфіки програмного забезпечення, доступного у Криму. Гість детально розповідає про перші файли для завантаження з мережі й культові відеоігри того періоду.

Гість детально розповідає про становлення електронної комерції та онлайн-платежів. Білоусов згадує перші спроби заробітку через інтернет, появу електронних платіжних інструментів і навіть спроби «намахування» компанії Google. Окремо обговорюються ранні форми інтернет-шахрайства та способи їх розпізнавання.

Матеріал детально висвітлює технічні аспекти інтернет-підключення у Криму. Випуск охоплює перший доступ до мережі інтернет, розвиток супутникового інтернету й махінації з телефонними лініями. Гість розповідає про створення першого сайту в мережі та процес інтернетизації Алушти.

Друга половина матеріалу розкриває специфіку провайдерських послуг у курортному регіоні. Детально описується робота мініпровайдера на базі Укртелеком і проєкт ОГО!, сезонні коливання інтернет-потреб та особливості заробітків через мережу в туристичному бізнесі.

Білоусов розповідає про розвиток мобільного зв’язку у Криму у контексті загальноукраїнських тенденцій. Гість згадує особливості розгортання мережевої інфраструктури на півострові й адаптацію технологій до місцевих умов.

Завершальна частина матеріалу розкриває особливості телерадіомовлення у регіоні. Обговорюються особливості кабельного телебачення в Алушті і Ялті, ефірний прийом на мисі Айя та унікальні явища тропосферного й спорадичного радіоприйому. Окремо згадується діяльність телерадіокомпанії 555 і розвиток супутникового телебачення.

Гість розповідає про інформаційний голод того періоду й пошук однодумців через технологічні спільноти. Матеріал торкається колекціонування радіоприймачів як хобі та культурних особливостей медіаспоживання в регіоні.

Повний випуск «Ретро Техно #2»: