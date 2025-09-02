UARU

MEGOGO покаже матч Україна – Франція на OTT-платформі та безплатному телеканалі «MEGOGO СПОРТ»

MEGOGO покаже матч Україна – Франція

Медіасервіс MEGOGO транслюватиме стартовий матч національної команди України в межах кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Номінально домашній поєдинок між збірними України й Франції відбудеться 5 вересня на «Тарчинський Арена Вроцлав», початок о 21:45 за київським часом. Про це повідомляє пресслужба MEGOGO.

Платформа володіє ексклюзивними правами на трансляцію всіх матчів української збірної у відбірковому турнірі до майбутнього Мундіалю. Глядачі зможуть дивитися зустрічі через OTT-платформу за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» й «MEGOPACK N+S». Водночас трансляція буде доступна безоплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ», який мовить в ефірі цифрового телебачення T2 і кабельних мережах.

Зустріч між «синьо-жовтими» й французькою збірною прокоментують Вадим Скічко та Віталій Кравченко. Передматчевий ефір почнеться о 20:30 з ведучим Володимиром Кобельковим. Експертами студійної програми стануть колишній наставник молодіжної збірної України Олександр Головко й ексворотар київського «Динамо» і національної команди Денис Бойко.

Поєдинок на цифровій платформі можна переглянути в кількох місцях. Користувачі знайдуть трансляцію в підрозділі «Футбол» розділу «Спорт», на каналі «MEGOGO Футбол Перший» або через спеціальний поп-ап канал у розділі «Телебачення», який з’явиться в день матчу.

Нагадаємо, що у кваліфікаційній групі разом із французькою командою суперниками України також стали збірні Азербайджану й Ісландії. Наступний матч відбору українці проведуть уже 9 вересня в Баку проти азербайджанської команди.

Під час трансляції MEGOGO традиційно проводитиме благодійний збір на підтримку України. Деталі акції повідомлятимуть коментатори матчу, а для участі глядачам треба буде просканувати QR-код, який з’явиться на екрані.

