Більшість українських користувачів не поспішають з оновленням мобільних пристроїв. За результатами масштабного опитування, понад половина респондентів купує новий смартфон лише раз на 4-5 років. Водночас значна частина опитаних взагалі не займається самостійною покупкою гаджетів. Такі дані містяться в дослідженні, проведеному компанією Rakuten Viber серед українських користувачів.

Опитування охопило близько 40 тисяч учасників з офіційного каналу месенджера в Україні. Результати демонструють консервативний підхід українців до оновлення мобільної техніки.

Найбільша група респондентів – 55% – повідомила про купівлю нового телефону раз на 4-5 років. Цей показник свідчить про тривалий життєвий цикл смартфонів серед українських користувачів. Друга за розміром категорія опитаних – 27% – взагалі не займається самостійною купівлею мобільних пристроїв, зазвичай отримуючи їх як подарунки.

Менш поширеними виявилися інші варіанти поведінки споживачів. Лише 17% учасників опитування оновлюють свої пристрої частіше – раз на 2-4 роки. Найменшу групу склали ентузіасти технологій, які купують нові моделі щороку-півтора – таких виявилося лише 1%.

Дослідження також розкрило особливості використання інших електронних пристроїв українцями. Третина опитаних (33%) найчастіше користується ноутбуком як додатковим гаджетом до смартфона. Ще 16% віддають перевагу стаціонарним комп’ютерам.

Важливим висновком стало те, що майже третина учасників опитування (29%) користується виключно смартфоном, не маючи інших електронних пристроїв. Цей показник ілюструє центральну роль мобільних телефонів у цифровому житті українців.

Планшети займають четверте місце за популярністю – ними регулярно користуються 14% респондентів. Смартгодинники поки що залишаються нішевим продуктом, їх використовують лише 5% опитаних. Решта 3% вказали інші варіанти пристроїв.

Методологія дослідження базувалася на анонімному онлайн-опитуванні з вибіркою понад 40 тисяч користувачів. Ключову вікову групу склали респонденти 34-45 років, при цьому понад половина учасників не перевищила 45-річний вік.

Центральна роль смартфонів у житті українців підтверджується й іншими дослідженнями цифрової поведінки. Зокрема, понад 40% українців відмовляються вимикати сповіщення на смартфонах під час сну, що свідчить про глибоку інтеграцію мобільних пристроїв у повсякденне життя користувачів.