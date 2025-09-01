Телеканал К1 запускає новий сезон тревел-програм

Телеканал К1 пропонує глядачам новий сезон мандрівних програм, який розпочнеться найближчого вікенду. Українські тревел-блогери запрошують аудиторію каналу в захопливі подорожі найцікавішими місцями України та європейських держав.

Першою в ефір повертається програма «КАМОН! з Узол і Манько», яка стартує 6 вересня. Ведучі Макс Узол та Ольга Манько – подружжя невгамовних мандрівників – продовжуватимуть знайомити глядачів із неповторними туристичними маршрутами Україною. Програма виходить вихідними – щосуботи та щонеділі о 21:00.

Концепція проєкту спрямована на популяризацію внутрішнього туризму серед українців. У нових випусках подружжя мандрівників досліджуватиме Північну Бессарабію – край, який лишається маловідомим багатьом туристам. Маршрут охопить території від Хотина до Галиці, показуючи природні красоти й культурні особливості регіону.

Водночас 8 вересня на К1 розпочинається новий проєкт «Покутні. Разом по світу». Ведучі програми – подружжя Аліна та Ярослав Покутні – показуватимуть європейські маршрути для подорожей. Програму транслюють у будні дні о 21:00.

Географія нового тревел-шоу охоплює як відомі туристичні центри, так і менш знані місця. Глядачі побачать розповіді про Париж, Прагу, Берлін та Барселону. Крім материкової Європи, програма охопить острови – Мадейру, Тенерифе, а також Туреччину, Кіпр та Грецію.

Формат програми включає не тільки показ визначних пам’яток, але й знайомство з культурними традиціями регіонів. Ведучі планують розповісти про місцеву кухню, особливості побуту та неповторні природні місця, зокрема вулканічні ландшафти й середньовічну архітектуру.

Перші випуски програми познайомлять глядачів із Кіпром, Італією та Швейцарією. Кожен сюжет супроводжуватиметься корисними порадами для майбутніх мандрівників та інформацією про особливості відвідування певних місць.

Отже, новий сезон на К1 пропонує глядачам всебічний огляд туристичних можливостей – від внутрішнього туризму в Україні до європейських подорожей, створюючи різноманітне ефірне наповнення для любителів тревел-контенту.