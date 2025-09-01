UARU

UARU

Телеканал К1 запускає новий сезон тревел-програм

НовиниТелебачення
Телеканал К1

Телеканал К1 пропонує глядачам новий сезон мандрівних програм, який розпочнеться найближчого вікенду. Українські тревел-блогери запрошують аудиторію каналу в захопливі подорожі найцікавішими місцями України та європейських держав.

Першою в ефір повертається програма «КАМОН! з Узол і Манько», яка стартує 6 вересня. Ведучі Макс Узол та Ольга Манько – подружжя невгамовних мандрівників – продовжуватимуть знайомити глядачів із неповторними туристичними маршрутами Україною. Програма виходить вихідними – щосуботи та щонеділі о 21:00.

- Реклама -

Концепція проєкту спрямована на популяризацію внутрішнього туризму серед українців. У нових випусках подружжя мандрівників досліджуватиме Північну Бессарабію – край, який лишається маловідомим багатьом туристам. Маршрут охопить території від Хотина до Галиці, показуючи природні красоти й культурні особливості регіону.

Водночас 8 вересня на К1 розпочинається новий проєкт «Покутні. Разом по світу». Ведучі програми – подружжя Аліна та Ярослав Покутні – показуватимуть європейські маршрути для подорожей. Програму транслюють у будні дні о 21:00.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Географія нового тревел-шоу охоплює як відомі туристичні центри, так і менш знані місця. Глядачі побачать розповіді про Париж, Прагу, Берлін та Барселону. Крім материкової Європи, програма охопить острови – Мадейру, Тенерифе, а також Туреччину, Кіпр та Грецію.

Формат програми включає не тільки показ визначних пам’яток, але й знайомство з культурними традиціями регіонів. Ведучі планують розповісти про місцеву кухню, особливості побуту та неповторні природні місця, зокрема вулканічні ландшафти й середньовічну архітектуру.

Перші випуски програми познайомлять глядачів із Кіпром, Італією та Швейцарією. Кожен сюжет супроводжуватиметься корисними порадами для майбутніх мандрівників та інформацією про особливості відвідування певних місць.

Отже, новий сезон на К1 пропонує глядачам всебічний огляд туристичних можливостей – від внутрішнього туризму в Україні до європейських подорожей, створюючи різноманітне ефірне наповнення для любителів тревел-контенту.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Мешканця Тернопільщини засуджено до трьох років умовно за піратське розповсюдження українських телеканалів

Зборівський районний суд Тернопільської області виніс обвинувальний вирок 36-річному чоловікові, який займався незаконним розповсюдженням українських телеканалів.
Новини

lifecell запропонував абонентам гігабітний інтернет за 50 гривень на чотири тижні. Як під’єднати?

Мобільний оператор lifecell запустив нову послугу «Домашній інтернет lifecell», яку можна додати до активного тарифного плану. Послуга коштує лише 50 гривень за чотири тижні.
Новини

На телеканалі ICTV2 стартує третій сезон інтелектуальної гри «Хто хоче стати мільйонером?»

Телеканал ICTV2 розпочинає показ нового сезону популярної телевізійної гри «Хто хоче стати мільйонером?» з ведучим Стасом Бокланом.
Новини

Українці змінюють смартфони раз на 4-5 років: результати опитування Viber

Дослідження Viber серед 40 тис. українців показало: 55% купують новий смартфон раз на 4-5 років, 27% отримують їх у подарунок. Статистика використання гаджетів.
Новини

«ПЛЮСПЛЮС» запускає другий сезон освітнього мультсеріалу «Корисні підказки»

З 1 вересня на «ПЛЮСПЛЮС» стартує другий сезон «Корисних підказок». Показ щодня з понеділка по п'ятницю о 19:15. Проєкт створено за участі дитячих психологів.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати