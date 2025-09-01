Український телеканал «ПЛЮСПЛЮС» презентує прем’єру другого сезону власного анімаційного проєкту «Корисні підказки» — освітнього мультсеріалу, призначеного для навчання дітей важливим життєвим навичкам. Показ розпочинається 1 вересня та триватиме щодня з понеділка по п’ятницю о 19:15. Про це йдеться у пресрелізі телеканалу.

Новий сезон складається з дванадцяти п’ятихвилинних епізодів, у яких відомі персонажі каналу — Трикутя, Квадрик і Кружко — допомагають юним глядачам освоювати навички емоційного інтелекту та безпечної поведінки. Кожна серія присвячена окремій темі: керування гнівом, вміння сказати «ні», техніки швидкого заспокоєння та легкого засинання, підтримка близьких, правильна поведінка з домашніми улюбленцями та правила безпеки в інтернеті.

Особливістю виробництва є залучення професійних дитячих психологів до створення контенту. Постійним експертом телеканалу виступає психологиня Світлана Ройз, яка забезпечує психологічну безпеку матеріалу. Це дозволяє створювати продукт, який не лише розважає, але й сприяє гармонійному розвитку дітей.

Проєкт реалізується у партнерстві з Всеукраїнською програмою ментального здоров’я «Ти як?», ініційованою першою леді України Оленою Зеленською. Така співпраця підкреслює важливість підтримки психологічного благополуччя дітей у період воєнних дій.

«У часи турбулентності вкрай важливо об’єднуватися довкола спільних цінностей», — зазначила Іванна Найда, генеральна продюсерка телеканалу «ПЛЮСПЛЮС». Вона підкреслила цінність контенту для українських сімей, які переживають складний період та потребують професійної підтримки.

Керівниця програми «Ти як?» Оксана Збітнєва, яка також очолює ГО «Безбар’єрність», відзначила особливу роль анімаційного контенту в передачі життєво необхідних навичок дітям. За її словами, популярні телевізійні персонажі стають ефективним інструментом для навчання керування стресом та побудови здорових стосунків.

Структурно кожна серія завершується інфографічним резюме з практичними рекомендаціями, що дозволяє дітям закріплювати отримані знання. Таке поєднання розважального та освітнього контенту відповідає сучасним тенденціям у галузі дитячого телебачення.