НКЕК вперше застосувала позасудове врегулювання спору між споживачем і оператором мобільного зв’язку

Позасудове врегулювання
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), розглянула першу справу щодо позасудового врегулювання конфлікту між споживачем і оператором мобільного зв’язку. Громадянин скаржився на низьку якість зв’язку у своєму районі, а комісія частково задовольнила його вимоги. Назву конкретного оператора регулятор не розкриває.

За результатами розгляду справи регулятор зобов’язав оператора мобільного зв’язку впровадити організаційно-технічні заходи для поліпшення якості послуг на території Київської області. Це рішення стало першим прецедентом використання механізму позасудового врегулювання спорів у телекомунікаційній сфері.

Для прийняття обґрунтованого рішення НКЕК залучила експертів Українського державного центру радіочастот (УДЦР). Спеціалісти центру провели технічні вимірювання рівня сигналу базових станцій в проблемному районі. Водночас власні фахівці комісії здійснили додаткові перевірки з використанням сертифікованого обладнання.

Процедура розгляду справи включала організацію спеціального засідання за участі обох сторін конфлікту. На цій нараді попереднього розгляду спору представники споживача та оператора зв’язку змогли викласти свої позиції. Така практика дозволила комісії всебічно оцінити ситуацію та встановити фактичний стан якості надання послуг.

Комісія підкреслює, що якість мобільного зв’язку залежить від багатьох факторів. До них належать особливості рельєфу місцевості, будівельні матеріали споруд, а також метеорологічні умови. Через це в окремих випадках можливе погіршення або переривання сигналу.

Для завдань, що потребують максимальної стабільності з’єднання, зокрема перегляду потокового відео або завантаження об’ємних файлів, експерти рекомендують використовувати фіксований широкосмуговий доступ до інтернету. Ця технологія забезпечує більш стабільне та якісне з’єднання порівняно з мобільними мережами.

Успішне завершення першого випадку демонструє ефективність системи позасудового врегулювання спорів в телекомунікаційній галузі. Запроваджений механізм надає споживачам додатковий інструмент захисту їхніх прав без звернення до судових інстанцій. Водночас оператори зв’язку отримують зрозумілий сигнал про необхідність забезпечення належної якості послуг.

НКЕК заявляє про готовність і надалі відстоювати права громадян на якісні та доступні послуги електронних комунікацій. Комісія підкреслює свою роль незалежного арбітра, здатного реально впливати на покращення ситуації в галузі телекомунікацій.

Віталій Мосейчук
Віталій Мосейчук
Головний редактор інтернет-видання Mediasat.INFO з 15-річним досвідом роботи в медіагалузі. Має технічну освіту, здобуту в ХНАДУ. Спеціалізується на висвітленні тем телерадіомовлення, телекомунікацій та сучасних технологій. Поєднує редакторську роботу з авторською діяльністю, підтримуючи тісні контакти з представниками телекомунікаційної галузі.
