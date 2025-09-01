Телеканал ICTV2 розпочинає показ нового сезону популярної телевізійної гри «Хто хоче стати мільйонером?» з ведучим Стасом Бокланом. Перший випуск третього сезону виходить в ефір сьогодні, 1 вересня, о 19:00. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі телеканалу.

Новий сезон охопить десять випусків, у яких братимуть участь українці різних професій і віку. За словами організаторів, у цьому форматі виграє кожен учасник. Серед перших гравців – електромонтажниця Діна Слоневська, котра раніше працювала на «Азовсталі», та військовий Андрій Глущенко.

Ведучий програми Стас Боклан, котрий має звання Народного артиста України, постане перед глядачами в оновленому образі. Глядачі побачать його у стильних окулярах із масивною темною оправою й бездоганному костюмі класичного крою.

Формат передачі лишається сталим упродовж 27 років існування програми. Учасники відповідають на запитання різної складності й можуть виграти суму з шістьма нулями. Водночас творці зберегли традиційні елементи гри, зокрема фірмову фразу ведучого «Приймаю вашу відповідь».

Тетяна Гребенік, генеральна креативна продюсерка програмного напряму телеканалів ICTV/ICTV2 і Starlight Doc, наголосила на важливості проєкту для українського телебачення. На її думку, програма є «прабатьком усіх квізів» і символом телевізійних інтелектуальних ігор.

Особливістю третього сезону стало соціальне спрямування учасників. Гравці мають намір спрямувати свої виграші на підтримку українських захисників, ветеранські рухи, соціальні проєкти для громад, допомогу тваринам і відновлення довкілля.

Частина запитань у новому сезоні торкається України – її історії, культури й досягнень громадян. Решта охоплює загальні знання та цікавинки різного рівня складності.

Програма «Хто хоче стати мільйонером?» стає першою прем’єрою осіннього сезону телеканалу ICTV2. Випуски виходитимуть щопонеділка, даючи змогу глядачам провести вечір за інтелектуальною грою в родинному колі.