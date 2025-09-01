На «Київстар ТБ» відбулася прем’єра серіалу «Вітя»

Платформа «Київстар ТБ» розпочала показ першого оригінального серіалу «Вітя» — драмеді про молодого автослюсаря з Лубен, який прагне стати психологом. Прем’єра проєкту відбулася 1 вересня та відкрила нову сторінку у розвитку власного контенту телевізійної платформи. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі «Київстар ТБ».

Серіал розповідає історію Віті — автослюсаря з невеликого міста, який має незвичайний талант допомагати людям розв’язувати психологічні проблеми. Головний герой порівнює людську психіку з будовою автомобіля і консультує клієнтів прямо на станції технічного обслуговування. Цей нестандартний підхід приносить йому популярність, однак ставить перед важливим вибором між рідним містом і можливостями столиці.

Запуск власного оригінального контенту стає важливим етапом для платформи. «Це надзвичайно значуща подія для нас. Ми створюємо якісний український контент, близький нашій аудиторії. “Вітя” — лише початок усіх наших наступних проєктів», — зазначив Павло Рибак, СЕО «Київстар ТБ».

Напередодні офіційного запуску в столиці відбувся ексклюзивний показ двох перших епізодів. На захід запросили акторів, медійних особистостей та представників преси, які першими оцінили новий проєкт української кіноіндустрії.

Віктор Дуфинець, який виконав головну роль та став співавтором проєкту, підкреслив особливе значення серіалу. «Це історія, в якій глядачі впізнають власні переживання, але водночас знайдуть причини для усмішки та віри у себе», — прокоментував актор.

Проєкт реалізовано у партнерстві з відомою українською кінокомпанією FILM.UA Group. Серіал базується на ідеї короткометражної стрічки режисера Максима Сусіди, яка раніше отримала міжнародне визнання на фестивалях.

Офіційним саундтреком до серіалу стала композиція «По-любому все буде кльово», яку виконали гурт Adam разом зі співачкою KOLA. Мелодійна пісня точно передає оптимістичний настрій проєкту та його головного персонажа.

Творчу групу очолив Максим Сусіда як автор ідеї та режисер. Сценарій написала Катерина Холоденко, продюсеркою виступила Альона Тимошенко, а виконавчою продюсеркою — Ярина Фостяк. Операторську роботу здійснив Сергій Грабльов.

Серіал «Вітя» доступний для перегляду всім користувачам платформи незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Контент можна дивитися одночасно на п’яти пристроях у високій якості — від смартфонів до телевізорів та ігрових консолей Xbox. Для доступу достатньо авторизації за номером телефону.