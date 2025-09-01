Мешканця Тернопільщини засуджено до трьох років умовно за піратське розповсюдження українських телеканалів

7 серпня 2025 року Зборівський районний суд Тернопільської області виніс обвинувальний вирок 36-річному чоловікові, який займався незаконним розповсюдженням українського телевізійного контенту. Порушник продавав модифіковані медіаприставки для нелегального перегляду телеканалів провідних українських медіагруп. Про це редакції Mediasat розповіли в пресслужбі 1+1 media.

Кримінальне провадження було розпочато за ініціативи медіагрупи 1+1 media, яка є учасником антипіратської Ініціативи «Чисте небо». Слідство встановило, що підсудний організував продаж модифікованих медіаприставок вартістю 700 гривень кожна. Ці пристрої забезпечували доступ до популярних телеканалів 1+1 Україна, 2+2, ТЕТ, УНІАН, Бігуді та ПЛЮСПЛЮС без дозволу правовласника.

Крім того, порушник надавав нелегальний доступ до каналів медіагрупи Starlight Media («ICTV», «СТБ», «М1», «М2» та інші). Усі ці телеканали входять до складу Ініціативи «Чисте небо», яка активно бореться з піратством у сфері телерадіомовлення. Чоловік використовував один з піратських OTT-сервісів (Over-The-Top) для підключення до телевізійного контенту без укладення відповідних ліцензійних угод.

Дії підсудного були кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України. По-перше, за частиною 2 статті 176, яка передбачає відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав у великому розмірі. По-друге, за частинами 1 і 2 статті 361-2, що стосується несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом.

Враховуючи визнання вини та відшкодування завданих збитків, суд призначив чоловікові покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Покарання було призначено умовно з випробувальним строком один рік. Протягом цього періоду засуджений зобов’язаний не порушувати закон і повідомляти орган пробації про власне перебування.

«Ми послідовно продовжуємо боротьбу з піратством і незаконним використанням контенту», — прокоментував керівник антипіратської Ініціативи «Чисте небо» В’ячеслав Мієнко. Він закликав українців обирати виключно легальні джерела для перегляду медіаконтенту, підкресливши важливість захисту інтелектуальної власності.

Представники 1+1 media та Ініціативи «Чисте небо» попереджають про серйозні правові наслідки піратської діяльності. Зокрема, вони наголошують, що продавці медіаобладнання зобов’язані дотримуватися вимог законодавства. Крім того, налаштування піратських сервісів не є «легкими грошима», а навпаки — призводить до серйозних проблем: кримінальних справ, обшуків, вилучення обладнання, відшкодування збитків та отримання судимості.