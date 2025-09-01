UARU

lifecell запропонував абонентам гігабітний інтернет за 50 гривень на чотири тижні. Як під’єднати?

Домашній інтернет lifecell

Мобільний оператор lifecell запустив нову послугу «Домашній інтернет lifecell», яку можна додати до активного тарифного плану. Послуга коштує лише 50 гривень за чотири тижні та забезпечує необмежений трафік зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі оператора.

Нова послуга стала доступна для індивідуальних абонентів, які користуються популярними тарифами lifecell. До переліку сумісних тарифів увійшли «Просто Лайф», «Смарт Лайф», «Вільний Лайф», «Platinum Лайф», «Потужний», «Вільний Лайф.Регіон», «Мега», «Максі» та «Жара Лайт 2022». При цьому умови основного тарифу залишаються незмінними.

Вартість підключення послуги становить 25 гривень. Надалі абоненти сплачують фіксовану суму у 50 гривень кожні чотири тижні за користування домашнім інтернетом. Така система ціноутворення дозволяє абонентам планувати витрати та не змінювати звичний тарифний план.

Технічні можливості послуги залежать від типу підключення та покриття мережі за конкретною адресою. За технологією GPON (Gigabit Passive Optical Network) швидкість з’єднання може досягати 1 Гбіт/с. Для підключень через Ethernet максимальна швидкість становить 100 Мбіт/с. У обох випадках трафік є повністю необмеженим.

«Запуск “Домашнього інтернету lifecell” — ще один крок у розвитку єдиної екосистеми конвергентних сервісів від компаній групи DVL (Датагруп-Volia-lifecell)», — прокоментував Дмитро Дзябура, директор з маркетингу групи компаній DVL. Він додав, що раніше компанія вже запустила лінійку тарифів «Лайфсет», яка поєднує мобільний зв’язок, фіксований інтернет та телебачення в одному пакеті.

У lifecell особливо відзначають актуальність нової послуги для студентів та молоді на початку навчального року. Ця категорія користувачів активно користується мультимедійним контентом і потребує стабільного домашнього інтернет-з’єднання. Водночас вони можуть зберегти свій звичний мобільний тариф без будь-яких змін.

Для оформлення «Домашнього інтернету lifecell» доступні кілька способів. Абоненти можуть подати заявку онлайн на сайті компанії, зателефонувати за номером 5433 або звернутися до найближчого магазину lifecell. Перед підключенням обов’язково перевіряється технічна можливість надання послуги за конкретною адресою.

Варто зауважити, що послуга недоступна за адресами, де вже під’єднано фіксований інтернет за тарифами компаній «Воля-Кабель» або «ДАТАГРУП». Це пов’язано з використанням спільного обладнання між операторами групи DVL. У разі недостатньої суми на рахунку послуга призупиняється до повної оплати, при цьому надається пакет послуг на один день за основним тарифом або діє стандартна тарифікація. Замовити послугу можна на сайті s.lifecell.ua/lhi, телефоном 5433 або у магазинах lifecell.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

