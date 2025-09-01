«Київстар» взяв участь у символічній церемонії відкриття торгів на біржі Nasdaq

Провідний український телекомунікаційний оператор «Київстар» взяв участь в урочистій церемонії Nasdaq Opening Bell у Нью-Йорку, яка символізує початок щоденної торгівлі на американській фондовій біржі. Подія стала кульмінацією тижня знакових заходів, присвячених історичному лістингу компанії як першого українського підприємства на фондовому ринку США.

До церемонії разом із радою директорів «Київстар» та генеральним директором компанії Олександром Комаровим долучилися високопосадовці української влади. Серед учасників були прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболєв.

Урочистості відбулися після завершення процедури лістингу акцій «Київстар» на біржі Nasdaq 15 серпня поточного року. Цьому передувало об’єднання бізнесу між Kyivstar Group Ltd та Cohen Circle Acquisition Corp I (Nasdaq: CCIR), яке було остаточно завершено 14 серпня 2025 року.

Наразі цінні папери та варранти Kyivstar Group торгуються на американському фондовому ринку під тикерами «KYIV» та «KYIVW». Таким чином, «Київстар» став єдиною українською інвестиційною можливістю, доступною на фондових ринках США.

Водночас з підготовкою до церемонії представники материнської компанії VEON та «Київстар» провели інтенсивну програму зустрічей з американськими інституційними інвесторами. Ці заходи тривали з 25 по 29 серпня та були зосереджені на обговоренні стратегічних планів розвитку, пріоритетів у розподілі капіталу та цифрових інновацій компанії.

Крім того, VEON організував спеціальний U.S.-Ukraine Business Symposium, метою якого стало налагодження діалогу між американським та українським бізнес-спільнотами. Учасники симпозіуму обговорили питання цифрової стійкості України, відновлення критичної інфраструктури та можливості для майбутніх інвестицій в українську економіку.

Усі заходи, включаючи церемонію відкриття торгів, почалися з хвилини мовчання на вшанування жертв військових дій в Україні. Цей символічний жест підкреслив особливе значення присутності української компанії на глобальній фінансовій арені в умовах воєнного часу.

«Для “Київстар” велика честь бути прикладом того, як український бізнес поєднує стійкість зі зростанням та інноваціями», — підкреслив Олександр Комаров, генеральний директор «Київстар». Він зазначив, що вихід компанії на біржу демонструє, як інновації приватного сектора можуть сприяти прискоренню відновлення країни.

Керівник також повідомив, що зустрічі у Нью-Йорку підтвердили довіру міжнародних інвесторів до результатів діяльності компанії та визнали значний потенціал для майбутніх інвестицій. «Ми продовжимо розширювати наші цифрові сервіси, щоб зробити свій внесок у розвиток України», — додав Комаров.

Каан Терзіоглу, генеральний директор VEON Group і голова ради директорів «Київстар», підкреслив символічне значення події. «Лістинг “Київстар” на Nasdaq став важливою віхою для VEON, але події цього тижня означали набагато більше», — зазначив він. За словами Терзіоглу, це також означає, що Україна символічно підняла свій прапор у серці глобального бізнесу та фінансів.

«Київстар» є провідним цифровим оператором України, який обслуговує понад 22,4 мільйона абонентів мобільного зв’язку та 1,1 мільйона користувачів фіксованого зв’язку. Портфель цифрових послуг компанії включає медичну платформу Helsi з 29 мільйонами зареєстрованих користувачів, платформу «Київстар ТБ» та лідера українського ринку райдхейлінгу Uklon.

Крім того, компанія є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, надаючи хмарні рішення, послуги кібербезпеки та технології штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія активно розвиває сферу програмного забезпечення та співпрацює з міжнародними технологічними гігантами, зокрема Starlink.

VEON разом з групою «Київстар» планують інвестувати 1 мільярд доларів США в українську економіку протягом 2023-2027 років через соціальні інвестиції в інфраструктуру, технологічний розвиток та стратегічні придбання. «Київстар» працює на українському ринку понад 27 років. Нещодавно компанія анонсувала успішне тестування послуги Starlink Direct to Cell, комерційний запуск якої заплановано на четвертий квартал поточного року.

Крім того, «Київстар» відкрив офіс у Дубаї для роботи з міжнародними інвесторами.