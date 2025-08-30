UARU

SpaceX успішно вивела на орбіту чергову партію з 24 супутників Starlink

Falcon 9
Фото: 24 Канал

30 серпня американська аерокосмічна компанія SpaceX здійснила черговий успішний запуск партії супутників широкосмугового зв’язку Starlink. Ракета-носій Falcon 9 доставила на низьку навколоземну орбіту 24 космічних апарати, стартувавши з Космічної бази Ванденберг у Каліфорнії о 07:59 за київським часом. Як повідомляє Space.com, місія пройшла без технічних збоїв.

Особливої уваги заслуговує перший ступінь ракети під позначенням Booster 1082, який здійснив свій 15-й успішний запуск та повернення. Через 8,5 хвилини після старту ракета-носій точно приземлилася на автономну морську платформу «Of Course I Still Love You». Ця кількість повторних використань демонструє надійність технології SpaceX, хоча й поступається рекорду компанії у 30 успішних місій, встановленому іншою ракетою Falcon 9 минулого четверга (28 серпня).

Верхній ступінь ракети успішно виконав свою задачу, розгорнувши всі 24 супутники на запланованих орбітальних параметрах. Компанія підтвердила успішне завершення місії повідомленням у соціальній мережі X: «Підтверджено розгортання 24 супутників Starlink».

Сьогоднішній запуск став 107-м польотом ракети Falcon 9 протягом поточного року. Понад 70% усіх місій SpaceX у 2025 році спрямовані на розширення мегаугрупування Starlink. Цей проєкт вже став найбільшою супутниковою системою в історії людства.

На сьогодні орбітальна мережа Starlink налічує понад 8200 активних супутників. Кількість космічних апаратів продовжує стрімко зростати завдяки регулярним запускам, що забезпечує глобальне покриття широкосмугового інтернету для користувачів у різних куточках планети.

Цікаво, що SpaceX планує протягом найближчих шести місяців розпочати запуск супутників нової версії Starlink V3, що ще більше розширить можливості орбітальної мережі.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

