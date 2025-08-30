SpaceX успішно вивела на орбіту чергову партію з 24 супутників Starlink

30 серпня американська аерокосмічна компанія SpaceX здійснила черговий успішний запуск партії супутників широкосмугового зв’язку Starlink. Ракета-носій Falcon 9 доставила на низьку навколоземну орбіту 24 космічних апарати, стартувавши з Космічної бази Ванденберг у Каліфорнії о 07:59 за київським часом. Як повідомляє Space.com, місія пройшла без технічних збоїв.

Особливої уваги заслуговує перший ступінь ракети під позначенням Booster 1082, який здійснив свій 15-й успішний запуск та повернення. Через 8,5 хвилини після старту ракета-носій точно приземлилася на автономну морську платформу «Of Course I Still Love You». Ця кількість повторних використань демонструє надійність технології SpaceX, хоча й поступається рекорду компанії у 30 успішних місій, встановленому іншою ракетою Falcon 9 минулого четверга (28 серпня).

Верхній ступінь ракети успішно виконав свою задачу, розгорнувши всі 24 супутники на запланованих орбітальних параметрах. Компанія підтвердила успішне завершення місії повідомленням у соціальній мережі X: «Підтверджено розгортання 24 супутників Starlink».

Watch Falcon 9 launch 24 @Starlink satellites to orbit from California https://t.co/fFSLjgGV3x — SpaceX (@SpaceX) August 30, 2025

Сьогоднішній запуск став 107-м польотом ракети Falcon 9 протягом поточного року. Понад 70% усіх місій SpaceX у 2025 році спрямовані на розширення мегаугрупування Starlink. Цей проєкт вже став найбільшою супутниковою системою в історії людства.

На сьогодні орбітальна мережа Starlink налічує понад 8200 активних супутників. Кількість космічних апаратів продовжує стрімко зростати завдяки регулярним запускам, що забезпечує глобальне покриття широкосмугового інтернету для користувачів у різних куточках планети.

Цікаво, що SpaceX планує протягом найближчих шести місяців розпочати запуск супутників нової версії Starlink V3, що ще більше розширить можливості орбітальної мережі.