«Київстар» відкрив офіс у Дубаї та шукає нові точки зростання

Новини
Дубай

Телекомунікаційна компанія «Київстар» (Kyivstar Group) відкрила офіс у Дубаї. Про це під час NASDAQ Bell Ringing Ceremony в Нью-Йорку повідомив генеральний директор Олександр Комаров. За інформацією dev.ua, наразі компанія активно шукає нові можливості для розвитку в цифрових галузях.

Географічне розширення компанія пов’язує зі своїм статусом публічної компанії. «Ми дещо змінюємося географічно, тому наймаємо людей, які мають підсилити нас у сфері роботи з інвесторами й фінансової звітності», — пояснив керівник компанії.

Водночас «Київстар» вивчає стратегічні можливості для розбудови цифрової інфраструктури. Комаров зазначив, що компанія прагне зміцнити наявні напрями діяльності. До них належать власний сервіс викликів таксі Uklon і медична платформа Helsi.

Паралельно компанія досліджує нові сфери розвитку. «Ми дивимося, чи зможемо щось зробити в галузі електронної комерції. Звичайно, хотіли б знайти спосіб увійти в галузь цифрових фінансів», — розповів Олександр Комаров.

Хмарні технології також належать до пріоритетних напрямів компанії. Генеральний директор наголосив на потребі прискорити розвиток цього сегмента як власними силами, так і завдяки інвестиціям.

Керівник зазначив, що в «Київстар» є чітко окреслені стратегічні напрями роботи. Компанія активно вивчає можливості для зростання завдяки стратегічним придбанням і партнерству.

Вибір Дубая для нового офісу невипадковий. Торік материнська компанія Veon, власник «Київстар», перенесла свою штаб-квартиру з Амстердама до Об’єднаних Арабських Еміратів. Тоді керівництво Veon пояснило це рішення бажанням бути ближче до основних ринків своєї діяльності.

Віталій Мосейчук
Віталій Мосейчук
Головний редактор інтернет-видання Mediasat.INFO з 15-річним досвідом роботи в медіагалузі. Має технічну освіту, здобуту в ХНАДУ. Спеціалізується на висвітленні тем телерадіомовлення, телекомунікацій та сучасних технологій. Поєднує редакторську роботу з авторською діяльністю, підтримуючи тісні контакти з представниками телекомунікаційної галузі.
