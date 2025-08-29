UARU

Японський оператор забезпечив 99,9% покриття країни прямим супутниковим зв’язком для смартфонів від Starlink

Starlink
Фото: Starlink

Японський мобільний оператор KDDI оголосив про розширення функцій сервісу супутникового зв’язку з прямим підключенням до пристрою (Direct-to-Device, D2D) на основі супутникової мережі Starlink від SpaceX. Нова послуга забезпечує покриття 99,9% території Японії й дає змогу передавати дані через смартфони Google та Samsung. Про це повідомляє Mobile World Live.

Сервіс Starlink Direct доповнює наявні можливості обміну повідомленнями функцією передавання даних. Наразі технологія працює з 19 застосунками на смартфонах серії Pixel 10 від Google та моделях Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7 від Samsung.

Упровадження супутникової мережі Starlink дасть змогу оператору суттєво покращити географічне покриття мобільного зв’язку. За оцінками KDDI, новий сервіс скоротить прогалини в покритті приблизно на 40 відсотки порівняно з традиційними наземними мережами.

Серед перших 19 застосунків, які підтримують з’єднання D2D, компанія виділяє Google Maps, соціальну мережу X та різноманітні програми з інформацією про погоду й навколишнє середовище. Ці сервіси будуть доступні користувачам навіть у віддалених районах без покриття наземних мереж.

KDDI планує активно співпрацювати з розробниками для збільшення кількості сумісних застосунків. Компанія планує надавати технічну підтримку розробникам мобільних програм для інтеграції їхніх продуктів із технологією супутникового зв’язку.

Водночас на тлі розширення можливостей мобільного зв’язку в Японії також звертають увагу на питання відповідального використання смартфонів. Муніципальна рада міста Тойоаке розробила проєкт постанови з рекомендацією жителям обмежити користування мобільними пристроями двома годинами щодня. Ініціатива має на меті запобігти проблемам фізичного й психологічного здоров’я від надмірного використання смартфонів.

