Vodafone збільшив виручку на 15% та інвестував 3,5 млрд грн в українську економіку

Vodafone Україна продемонстрував стабільне зростання ключових фінансових показників у першому півріччі 2025 року, збільшивши виручку на 15% до 13,5 млрд гривень порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Компанія також суттєво наростила обсяг інвестицій у критичну інфраструктуру країни, вклавши за перші шість місяців поточного року понад 3,5 млрд гривень. Про це йдеться у пресрелізі Vodafone Україна.

Операційний дохід до виплати відсотків, податків, знецінення та амортизації (OIBDA) збільшився на 12% та досяг 7,17 млрд гривень. При цьому маржа OIBDA склала 53,1%, що на 1,7 відсоткового пункту менше порівняно з тогорічним показником. Зниження маржі відбулося внаслідок стрімкого зростання податкового навантаження та витрат на електропостачання для мережевої інфраструктури.

Чистий прибуток компанії становить 1,7 млрд гривень, що на 13% менше показника першого півріччя 2024 року. Зменшення прибутку спричинене додатковими витратами через відстрочення виплат за єврооблігаціями на два роки та зростанням витрат на обслуговування боргових зобов’язань.

Найбільш значущим досягненням стало збільшення інвестицій на 66% порівняно з аналогічним періодом. Понад половину від загального обсягу капіталовкладень спрямовано на розвиток, відновлення та підвищення стійкості мережі під час тривалих відключень електроенергії. Значну частку інвестицій компанія традиційно направляє на підтримку наявної мережевої інфраструктури та розвиток фіксованого доступу до інтернету за технологією пасивних оптичних мереж гігабітного рівня (GPON).

Протягом трьох з половиною років повномасштабної війни телекомунікаційна компанія інвестувала в українську економіку майже 19 млрд гривень. Ці вкладення дозволили впровадити низку технологічних інновацій, зокрема першу в Україні систему енергоощадження Powerstar 2.0, засновану на штучному інтелекті.

Компанія розпочала підключення мобільних базових станцій через пасивні оптичні мережі xPON, що використовуються для забезпечення швидкісного домашнього інтернету. Це рішення дозволить відносно швидко переходити на нові покоління мобільного зв’язку, зокрема 5G та перспективний 6G.

Паралельно Vodafone розпочав модернізацію телекомунікаційної інфраструктури оператора фіксованого зв’язку ФРІНЕТ, який входить до групи компаній з серпня 2023 року. У рамках оновлення FTTB мережі замінюються на GPON технологію, що забезпечить клієнтам до 72 годин автономної роботи, десятикратне збільшення швидкості інтернету та можливість підключення множини пристроїв.

У травні 2025 року Vodafone отримав права на використання радіочастот 1940-1945/2130-2135 МГц, які раніше належали оператору ТриМоб. Це дозволило підвищити ефективність використання спектра та зміцнити місткість мережі, особливо у столичному регіоні з високим рівнем навантаження.

Збільшення пропускної здатності мережі стало важливим фактором органічного зростання трафіку, що призвело до зростання середнього доходу з одного користувача (ARPU) до 136 гривень – це на 18,5% більше порівняно з минулим роком. Абонентська база залишається стабільною протягом останніх трьох з половиною років, хоча у звітному періоді спостерігалося зменшення загальної кількості клієнтів на 3,1% до 15,4 мільйона.

У першому півріччі компанія інвестувала 10 мільйонів гривень у розбудову Інженерної школи Київської школи економіки (KSE). Кошти спрямовані на стипендійні програми та створення двох сучасних конструкторських лабораторій.

Vodafone також підтримує ветеранський бізнес, придбавши приватні ветеранські облігації на суму 1,5 мільйона гривень з дохідністю 6% річних та терміном погашення до лютого 2027 року. Залучені кошти спрямовуються на підтримку та розвиток українського ветеранського підприємництва.

У квітні компанія запустила нові бізнес-тарифи Vodafone Business Connect для корпоративних клієнтів з великими обсягами хвилин. У червні була презентована лінійка тарифів FLEXX з вигідними умовами для користування інтернетом в Україні та країнах Європейського Союзу за концепцією «як удома».

Компанія спростила процедуру перенесення номера завдяки інтеграції з додатком «Дія». Тепер абоненти можуть підтвердити свою особу онлайн через функцію надання доступу до документів без відвідування салонів зв’язку.