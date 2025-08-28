YouTube запустив функцію Hype у 39 країнах світу

Відеоплатформа YouTube оголосила про масштабне розширення функції Hype, яка дозволяє глядачам активно підтримувати улюблених авторів контенту. Нова можливість стала доступною у 39 країнах світу, включаючи США, Великобританію, Японію та країни Європи. За інформацією платформи, функція спрямована на підтримку менших креаторів та створення справедливих умов для їхнього просування.

До цього моменту новий інструмент проходив тестування лише у трьох країнах – Туреччині, Тайвані та Бразилії. Тепер же компанія готова запровадити його на значно ширшому географічному просторі, хоча Україна поки залишається поза межами цього переліку.

- Реклама -

Функція Hype за замовчуванням доступна учасникам YouTube Partner Program (YPP), чиї канали мають від 500 до 500 тисяч підписників. Ця обмежена категорія креаторів отримує під своїми відеороликами спеціальну кнопку, розташовану поряд із традиційною кнопкою «Подобається».

Механізм роботи нового інструменту побудований на принципі тижневого голосування. Глядачі можуть підтримувати відеоролики протягом семи днів після їх публікації, при цьому існує обмеження – не більше трьох відео від одного автора на тиждень. Водночас платформа не уточнює, скільки різних каналів може одночасно підтримувати один користувач.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Особливістю системи стає врахування розміру аудиторії креатора. Чим менша кількість підписників у автора, тим більший вплив має кожен голос його прихильників. Таким чином YouTube намагається забезпечити справедливість процесу та надати маловідомим блогерам реальні шанси на просування.

Відеоролики, які набирають найбільшу кількість голосів, отримують спеціальний значок «Hyped» і автоматично потрапляють до національного рейтингу відповідної країни. Користувачі можуть знайти цей «хіт-парад» у розділі Explore головного меню, а також фільтрувати власну стрічку за категорією hyped-контенту. Коли підтримане глядачем відео наближається до потрапляння в рейтинг, платформа автоматично надсилає йому відповідне сповіщення.

Система також включає елементи геймфікації для найактивніших учасників. Постійні фанати, які регулярно підтримують улюблених креаторів, отримують щомісячні значки «Hype Star», що підкреслює їхню відданість та активність у спільноті.

Автори контенту отримують повний доступ до аналітики голосування через мобільний додаток YouTube Studio. Платформа надає детальну статистику у щотижневих звітах, дозволяючи креаторам відстежувати динаміку підтримки своїх робіт. Якщо є бажання автори можуть повністю відключити функцію голосування в налаштуваннях свого облікового запису.

Важливою особливістю стають обмеження на типи контенту. Функція Hype не працює для дитячих відео, прямих трансляцій, коротких роликів Shorts та контенту з порушеннями правил спільноти. Ці обмеження спрямовані на забезпечення безпеки та відповідності стандартам платформи.

- Реклама -

YouTube не приховує комерційних планів щодо нової функції. Компанія активно тестує платні опції для голосування у Бразилії та Туреччині, які в майбутньому дозволять фанатам купувати додаткові можливості підтримки улюблених креаторів. Це створить новий канал монетизації як для самої платформи, так і потенційно для авторів контенту.

Подальший розвиток функції передбачає створення тематичних рейтингів за категоріями. YouTube планує запустити окремі хіт-паради для ігрового контенту, стилю та краси, а також інших популярних напрямків. Також розробляється механізм, який дозволить користувачам ділитися інформацією про свою участь у просуванні відео до топу.

Компанія обґрунтовує запровадження Hype бажанням фанатів стати частиною історії успіху своїх улюблених креаторів. Водночас цей крок відкриває нові можливості для монетизації та створення більш інтерактивної екосистеми навколо контенту на платформі.

Нагадаємо, раніше YouTube дозволив монетизувати відео з ненормативною лексикою в перші 7 секунд